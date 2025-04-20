Жильцы аварийных домов в Волгограде выступили против переселения

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Власти Волгограда настаивают на переселении жильцов аварийных домов, расположенных в Заканалье, в новый ЖК, расположенный более чем за 60 километров. Жильцы, которые оспаривают требования мэрии в судах и Следкоме, обратились за помощью к главам России и Белоруссии.

С конца 2024 года В Волгограде начался процесс переселения горожан из аварийного жилья, расположенного в кварталах Заканалья Красноармейского района (южная оконечность города) в Жилой комплекс (ЖК) «На Матросова», отстроенный компанией-застройщиком ООО «АЗС» в Вишневой Балке Краснооктябрьского района (северо-западная часть Волгограда). Новоселам придется переехать более чем на 60 километров от прежнего места жительства. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мэрия закупила в новом ЖК 791 квартиру для переселенцев. К апрелю заселили уже более половины целевых квартир. На третьем этапе строительства ЖК планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 140 мест, школу для 800 учащихся, асфальтированную дорогу, протяженностью в 2,5 километра.

В то же время, часть переселенцев высказались резко против подобного переселения. С января 2025 года проходят судебные процессы, в надзорные органы члены инициативной протестной группы отправляют жалобы. 17 февраля группа выселенцев заявила, что с 1 марта они намерены объявить голодовку. Спустя 10 дней с одной из протестующих связалась сотрудница мэрии и в устной форме пообещала ей «как-то порешать эту проблему, вникнуть в ситуацию», рассказали жители аварийных домов корреспонденту "Кавказского узла".

"Но действий с их стороны особых не было. Как-то точечно, индивидуально они проблемы решили - дали некоторым квартиры в другом жилом комплексе. То есть, двум-трем семьям пошли навстречу, а нас около ста человек. Это не решение проблемы", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представительница протестной группы Алена Чевтаева.

Алена сообщила, что жители аварийных домов писали заявления на все уровни Следственного комитета — от районного отдела до главы ведомства Бастрыкина. Те возбуждали уголовные дела, но, по словам Чевтаевой, «прокуратура им отказывала, дела прекращали». Например, Следком возбудил дело 30 января, на следующий день прокуратура его закрыла, второй раз дело было возбуждено 7 февраля. В тот же день дело было прокуратурой закрыто. Та же ситуация повторилась 21 февраля и 24 февраля. «То есть, в наше дело они и не вникали, получается», - отметила Чевтаева.

Последний раз следственный комитет делал экспертизу по делу о переселении в начале весны. 4 марта следователи организовали встречу жильцов с чиновниками мэрии в администрации Красноармейского района. До этого, по словам Алены, подобных встреч по их проблеме никто не проводил. Но и та встреча к положительному результату, по мнению протестующих, не привела.

"Сейчас мы подали четыре заявления — в следственный комитет и полномочному представителю президента РФ по ЮФО Владимиру Устинову: о халатности при выдаче разрешения на строительство, о халатности при выдаче разрешений на ввод (в эксплуатацию новых домов), о сговоре должностных лиц профильных департаментов, о растрате 2 миллиардов рублей. Какие-то суды люди выигрывают по нарушению процедуры предложения по маткомпенсации. Некоторые и по семь судов проходят. Но администрация после проигрыша в суде вновь иски в суд подает (апелляционные). Победы пока нет", - рассказала Алена Чевтаева.

Жильцы аварийных домов обратились к Путину и Лукашенко

Последнее видеообращение к главам правительства члены инициативной группы сделали в преддверии открытия Международного форума «Великое наследие – общее будущее», который пройдет в Волгограде 28–29 апреля. Переселенцы обратились за помощью к президентам России и Белоруссии, а также к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Обращение на камеру зачитала Алена Чевтаева. Члены группы заявили, что мэрия Волгограда не выполняет национальную программу «Инфраструктура для жизни». Чтобы в этом убедиться, протестующие предложили президентам посетить ЖК «На Матросова», «в который нас загоняют силой и принуждением путем судебных решений».

«В данном ЖК полностью отсутствует инфраструктура. Находится ЖК на территории бывшего СНТ «Монолит», где была подтопляемая зона из-за грунтовых вод. Территория ЖК окружена грязью, прудами и неукрепленной оползневой зоной, по которой уже сейчас текут ручьи грунтовых вод под фундаменты домов. В домах уже сейчас лопаются стены и проваливается асфальт в придомовой зоне. Электропроводка не соответствует техническим нормам и требованиям, что создает опасные условия для проживания, а также сантехнические коммуникации выполнены с нарушениями, имеют повреждения и уже находятся в аварийном состоянии", - перечислила в обращении основные проблемы нового жилого комплекса Алена Чевтаева.

В обращении говорится, что на территории ЖК «На Матросова» и рядом с ним отсутствует комфортная и доступная среда для переселенцев. Ближайшие доступные магазины, аптеки, поликлиника, школы и сады находятся примерно в двух километрах от ЖК. Ввод в эксплуатацию детского сада и школы власти планируют «только на третьем этапе строительства и мест в них будет мало с учетом количества переселяемых туда семей».

"А что делать нашим детям сейчас? Как доучиваться в профильных классах, как бросать спортивные секции и школы искусств? Так же есть нарушения по детским игровым площадкам, которые также не соответствуют количеству переселяемых туда семей с детьми", - спрашивают в обращении переселенцы.

Нет остановки для транспорта как и самого транспорта. Нет асфальтированной дороги

Заявители отметили, что разрешение надзорных органов было выдано только на строительство восьми домов, "вместо этого застройщик построил 11 домов в такой короткий срок".

«Во дворах катастрофически не хватает места. Дома стоят очень близко друг к другу и со стороны этот ЖК напоминает ни что иное, как казармы или больничные корпуса. Нет доступной дороги с безопасными пешеходными зонами и переходами. Нет остановки для транспорта как и самого транспорта. Нет асфальтированной дороги. И это все только малая часть нарушений, которые мы можем назвать», - говорится в обращении граждан.

Ранее жители Дзержинского района Волгограда пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения. Они пригласили президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить их квартал.

Лукашенко подтвердил, что намерен приехать в Волгоград. "Мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге", - привело сегодня его слова агентство "Белта".

Переезд в новый ЖК полностью разрушит уклад жизни переселенцев

Семья Алены проживает в признанном аварийным доме №42 на улице Панферова в Заканалье. Женщину не устраивает то, что ее семью переселяют на другой конец города - за 70 километров.

Ежедневно тратить по 6-7 часов на дорогу это просто не то что проблематично, но практически нереально

Ей с супругом придется увольняться с работы, «так как ежедневно тратить по 6-7 часов на дорогу это просто не то что проблематично, но практически нереально в условиях общественного транспорта». Алена уверена, что условия жизни семьи, несмотря на переезд из аварийного жилья, "заметно ухудшатся".

«Многие наши пожилые родственники останутся без нашего ухода и присмотра», - пояснила она.

Светлана Борисова проживает с семьей на улице 40 лет ВЛКСМ (Заканалье) в трехкомнатной квартире. Семья многодетная: супруги воспитывают четверых детей (трое из них несовершеннолетние). Состав семьи — восемь человек. Младшая дочь - инвалид-колясочник первой группы. Она посещает специализированный детсад. Двое детей учатся в школе с профильной математикой и информатикой.

Если с Красного Октября ездить на работу в Красноармейский район, на кого будут оставлены дети?

"В переселении не устраивает все. Нет места в школе с математическим уклоном. Потеря кружков и секций. Потеря работы у меня и супруга. Нет возможности ухода родственников за инвалидом. Переезд в ЖК «На Матросова» - это начать жизнь с нуля многодетной семье. Если с Красного Октября ездить на работу в Красноармейский район, на кого будут оставлены дети? Ведь родственники проживают в Красноармейском районе. Будущего первоклассника даже не отпустят со школы самостоятельно добраться до ЖК «На Матросова»», - рассказала корреспонденту Светлана Борисова.

Не решена проблема нападений бесхозяйных собак. Так, по ее словам, недавно в том районе собаки покусали жителей новых домов. 20 апреля Светлана сообщила журналисту, что единственный маршрут общественного транспорта №51к в этот день был отменен. И о его судьбе пока местным жителям ничего не известно.

"Сейчас дом, в котором мы проживаем (в Заканалье), находится на центральной улице, в шаговой доступности все. Остановки общественного транспорта в минуте ходьбы. Все рядом, в одной-двух минутах (больница, почта, Сбербанк, магазины). На новом же месте все это будет далеко от дома»" - отметила Светлана Борисова.

Пенсионер, представившийся Алексеем, отметил, что переезд для него и его супруги «благо», так как в Заканалье в доме, в котором он проживал 27 лет, «существовать было не только неудобно, но и опасно». Он перечислил коммунальные бедствия: «гнилая канализация», обрушение фасада здания, протекающая крыша, плесень на стенах, клопы и тараканы, проблемы с отоплением здания.

"В новом доме (ЖК «На Матросова») ничего подобного нет. Квартира по кубатуре даже несколько больше, чем старая. Коммуникации новые, котельная новая. Воздух там санаторно-курортный. Знаете, что в Заканалье у нас смог от предприятий южного промузла такой, что иногда дышать нельзя. То, что переезжаем практически в другой город нас с супругой не смущает — мы пенсионеры, нам редко куда надо ездить, да и автомобиль у нас имеется", - сказал пенсионер.

В то же время Алексей отметил, что для многих переселенцев такой дальний переезд, действительно, проблема, так как «людям приходится весь свой мир менять»: работу, коллективы в детсадах и школах.

"Я не понимаю, почему для переселенцев с Заканалья отправляют так далеко. Почему в Красноармейском районе не построили этот ЖК? Здесь много удобных мест под строительство. Хотя бы даже те территории, которые освободятся после сноса аварийных домов. Это удобные места, почти в центре микрорайона. Зачем людей через колено ломать? Можно же опираться не только на законы, которые странны для нашего длинного города, но и на гуманные принципы работы", - высказал свое мнение пенсионер.

Юрист призвал расследовать действия мэрии

Юрист Владимир Бахвалов защищает переселенцев в судах. Был участником 10 судебных процессов, три из которых его подзащитные выиграли. Суть судебных дел заключается в следующем. Мэрия в процессе переселения жильцов аварийных домов обязана, согласно Жилищному кодексу РФ, заключать с переселенцами соглашение (Статья 32. «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд»). Этого мэрия не делала — ставила людей перед фактом: «вот вам квартира, переезжайте», рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Нравится - не нравится, отправляйтесь туда, куда мы вам скажем. И отправляют, например, в глушь - в ЖК «На Матросова». И вот тут два варианта по подаче исковых заявлений в суды: либо мэрия подает в суд на отказников, либо мы (сторона отказников) первыми обращаемся в суд с исками на неправомерность действий мэрии. Все суды первой инстанции мы выигрываем. Но мэрия подает на апелляцию и в областном суде или при кассации выносятся решения в пользу мэрии", - рассказал Владимир Бахвалов.

Он не исключил, что в действиях мэрии есть коррупционная составляющая.Так, в более благополучный ЖК «Колизей», расположенный в соседнем с Красноармейским Кировском районе города, заселяют переселенцев из дальнего Тракторозаводского района, в то время как большую часть переселенцев из Красноармейского района отправляют на окраину Краснооктябрьского района, по сути, на северную окраину города.

"На судах я спрашивал чиновниц, которые там мэрию представляли, каковы критерии такого переселения. Каким образом такое происходит? Молчат. Нечего сказать. И еще. В ЖК «На Матросова» мэрия выкупила большую часть квартир. По моим данным, закупала по 80 тысяч рублей за квадратный метр (при себестоимости максимум в 30 тысяч рублей). Это за квартиры по сути в казармах, на окраине города среди дачных товариществ, в месте, где нет никакой инфраструктуры и ходит одна жалкая маршрутка (№51к). Вижу здесь коррупционную составляющую. Пусть следственные органы с этим разбираются", - заявил юрист.

Чиновники мэрии сочли решение о переселении за десятки километров законным

Руководитель департамента по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда Ольга Бегункова в письме 1 от 6 марта ответила на запросы местному политику Виталию Кравцову и жильцам отселяемых домов.

"В соответствии с нормами действующего законодательства, предоставляемое помещение при расселении из аварийного жилья должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Иных критериев для учета при расселении из аварийного жилья действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в ответе мэрии.

По данным чиновницы Бегунковой, в настоящее время в транспортной и пешеходной доступности от ЖК «На Матросова» в радиусе до 1500 метров (20 минут пешком) расположены три детских сада (№60, 314, 375) и четыре школы (№30, 72, 78, 98).

Аналогичный ответ заявителям 15 апреля отправил и заместитель председателя регионального комитета строительства Валентин Сучков 2 . Чиновник дополнительно пояснил, что город Волгоград «является муниципальным образованием и имеет восемь административно-территориальных единиц (районов), которые не относятся к такому понятию как «населенный пункт»».

"Тем самым благоустроенное жилое помещение может быть предоставлено гражданину в любом районе города, исходя из приобретенного жилья в рамках заключенных муниципальных контрактов с застройщиками", - пояснил Валентин Сучков.

«Формально чиновники мэрии и сотрудники прокуратуры правы: они на законных основаниях могут отправить переселенцев из аварийного жилья в новые квартиры, расположенные в любой точке города. Но специфика нашего города состоит в том, что он очень длинный. И если людей переселяют за 60-70 километров из Заканалья в Краснооктябрьский район, то рушится весь уклад их жизни: работа, уход за детьми, помощь престарелым родителям, адаптация к новому месту и новым коллективам. Здесь мэрия не только на законы должна полагаться, а и на сочувствие и гуманность, - чего мы не видим», - высказал свою точку зрения юрист Сергей Иващенко, который не смог найти в действиях мэрии «явных нарушений законов».

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