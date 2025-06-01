Военный из Астраханской области убит на СВО

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Усман Хайдаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 525 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 524 бойцов из Астраханской области.

В рабочем посёлке Красные Баррикады простились с бойцом специальной военной операции Усманом Хайдаровым.



Он родился 2 сентября 1983 года в рабочем посёлке Красные Баррикады. Закончив Краснобаррикадную школу, продолжил обучение в военном училище. Старший прапорщик, старший техник группы обслуживания погиб при выполнении боевой задачи в Курском направлении, сообщила сегодня администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 525 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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