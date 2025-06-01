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Кавказский узел

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14:42, 1 июня 2025

Ограничения для туристов введены на курорте "Эльбрус"

Курорт "Эльбрус". Фото: администрация курорта https://resort-elbrus.ru/news/84/novosti-13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сноупарк на курорте "Эльбрус" закрыт для посетителей в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" были закрыты в связи с ухудшением погоды. Они открылись 11 апреля.

Об ограничениях в работе курорта администрация "Эльбруса" сообщила в своем телеграм-канале в 13.14 мск. "Сноупарк закрыт в связи с погодным условиям (снег, туман)", - говорится в публикации. По состоянию на 14.41 мск, под ней не размещено ни одного комментария.

Сноупарк ("снежный парк") оборудован на высоте 3200 метров, спуск к нему начинается от станции «Мир» на высоте 3500 м. Для оборудования сноупарка на курорте огородили территорию в 2000 квадратных метров, перенесли и уплотнили 30 тытсяч кубометров снега. Катание в парке включено в обычный дневной ски-пасс, информирует сайт курорта.

Ранее администрация курорта сообщила, что на "Эльбрусе" сегодня открыта горнолыжная трасса "Гарабаши – Мир" и пешие экомаршруты. "Напоминаем вам, что горнолыжный сезон на Эльбрусе продолжается, хоть уже и лето", - отмечается в публикации.

Эльбрус. Фото с сайта www.marshruty.ru, автор Леснова Ольга
13:21 19.01.2021
Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов
Величественные горы, живописные ущелья, горные реки и множество других, природных и рукотворных, достопримечательностей привлекают туристов на Кавказ в любое время года. Для тех, кто решил посетить эти места зимой, "Кавказский узел" подготовил практические советы, которые помогут путешественникам лучше продумать и обезопасить свой зимний отдых на Кавказе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе слабый дождь при температуре воздуха +17 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 2 июня осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

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Автор: "Кавказский узел"

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