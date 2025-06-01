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06:11, 1 июня 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии Умара Абукова, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Абуков, обвиняемому в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ), об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 мая на сайте суда.

По данным суда, Абуков 12 ноября 2024 года в период мобилизации не явился на службу в воинскую часть, расположенную в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии. 11 марта 2025 года он добровольно прибыл в полицию в Моздоке, то есть в период с ноября 2024 по март 2025 он "проводил время по своему усмотрению".

В судебном заседании Абуков вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

В карточке дела на сайте суда указано, что осужденного зовут Умар Абуков. Дело поступило на рассмотрение 19 мая, и уже 29 мая был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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