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19:52, 31 мая 2025

Практика публичных порицаний сомнительна как метод профилактики нарушений ПДД в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публичные порицания, принесенные под давлением извинения не способствуют реальной профилактике нарушений на дороге, полагают правозащитники. Эффект от подобных действий силовиков в Чечне есть, но другие методы были бы результативнее, полагает представитель центра безопасности движения.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, силовики публично отчитали водителей-подростков из Гудермесского района за нарушение правил дорожного движения. Пользователи соцсети напомнили, что сын главы Чечни Адам Кадыров водит машину, хотя ему также нет 18.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Вероятность давления на нарушителей ПДД, чтобы они публично извинились, не исключила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Но этот метод не решит проблему. Я долго жила в Прибалтике, и было опасно на улицах, любой человек легко мог попасть под автомобиль, потому что автомобилисты нарушали правила ПДД повсеместно. Но сейчас этого нет. Потому что ввели большие штрафы, которые нельзя не оплатить, то есть ты не можешь сотруднику дать "бумажку" и не платить штраф. Все знают, что штрафы большие и придется их оплачивать. Это правило для всех без исключения. А такие извинения не дают никакого результата", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, публичные извинения "это мода в какой-то мере". "Она переносится с одних явлений на другие и расширяется, и расширяется на Кавказе", - подчеркнула она. Но реакция на публичные извинения, как правило не содержит осуждения, и никакого толку от этого нет, полагает она.

"У меня есть вот такой пример из Азербайджана, где безбилетников стали фотографировать и на доску вывешивать, все смотрели, искали своих знакомых, смеялись и говорили, вот этот молодец, интересно, сколько раз он проехал прежде, чем его поймали. То есть не было осуждения. И здесь также. Если нет осуждения общества, если соседи этих парней, увидев это видео, не осудят их при встрече, то эти парни продолжат нарушать ПДД. Они извинились, потому что им сказали, что надо извиниться, при этом у них не было никаких намерений делать это, если бы их не заставили", - отметила она.

Правозащитник Руслан Кутаев также считает, что силовики могли оказать давление на нарушителей.

"Да, скорее всего, то, что на видео не слышно, что именно говорят силовики, указывает на то, что давление на ребят. Возможно, что-то ругательное или назидательное говорят им. Что-то в этом духе. Так делается, потому что они сами вряд ли извинились бы. То есть им помогли, мягко говоря, извиниться", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, общество в Чечне уже устало от подобных извинений.

"Люди уже устали от такого публичного использования порицания, публичных извинений. Людям это не нравится, потому что они считают это унижением. От этой практики надо отказаться, потому что она неэффективна. Если человек совершил правонарушение и его заставили извиняться, то общество начинает сочувствовать ему, потому что он в этой ситуации оказался слабым, которого обижают. Если даже он виноват, то его не осуждают, а начинают жалеть", - указал он. 

Практика, когда нарушители ПДД записывают публичные извинения на фоне силовиков, обещая больше не нарушать, является эффективной, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

"Эта практика стала применяться, если не ошибаюсь, с 2010 года в Чечне, а потом в других субъектах. Сначала мы говорили, что вот эти нарушители просто перестают снимать <нарушения> на видео, но тем не менее мы должны признать, что это все равно работает, то есть эффект от этого есть. Я точно не за такие методы, но тем не менее с учетом местного менталитета это работает. Если это работает, то я за то, чтобы это применялось, потому что есть результат, меньше нарушают, меньше гибнут люди и так далее. Я много общался с сотрудниками из регионов Северного Кавказа, и они говорили, что эта мера вынужденная, им приходится прибегать к таким методам, чтобы меньше стало нарушений", - сказал он корреспонденту  "Кавказского узла".

По его словам, есть международная практика, когда нарушителей собирают в большую группу и показывают фильмы о последствиях нарушений на дорогах.

"То есть происходит разбор полетов. Впервые это применялось в Германии, по-моему, в 1958 году. И там эффект был очень серьезный, статистика говорит о том, что 8 из 10 людей, которые там побывали, становятся идеальными водителями. Они перестают после этого нарушать. В России такое проводилось в рамках региональной программы. Это было в Екатеринбурге. Сейчас, насколько я знаю, человек, который этим занимался, работает в министерстве просвещения Российской Федерации. То есть вот настолько эффект был серьезный", - сообщил он, отметив, что сейчас этим "никто не хочет заниматься".

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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