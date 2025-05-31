Инвалид Головнев осужден на 12 лет вопреки доводам защиты

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Суд приговорил инвалида из Сальска Петра Головнева к 12 годам колонии, несмотря на недоказанность версии о его эротической переписке со школьницей. Подсудимый также заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в феврале адвокат Евгений Юров сообщил, что завершено следствие по делу Петра Головнева. По его словам, защита дошла до Верховного суда России, пытаясь оспорить отказ в освобождении инвалида из СИЗО, но решение оставлено в силе.

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП и сопутствующими заболеваниями, также у него обнаружена опухоль. Дело было возбуждено в январе 2024 года в Хабаровске. Поводом для уголовного преследования стало общение с несовершеннолетней девочкой в видеочате. Следствие и суд отказали в освобождении Головнева из СИЗО в Новочеркасске, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль. В ноябре 2024 года суд не удовлетворил жалобу на отказ в медицинской помощи Головневу.

Суд приговорил 23-летнего Петра Головнева из Сальска к 12 годам колонии, признав его виновным по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ 1 , сообщил адвокат Евгений Юров.

Головнев сказал, что невиновен

«У нас есть 15 дней на обжалование. Сам Головнев сказал, что невиновен и будет обжаловать дальше», - привело 30 мая его слова 161.ru.

По версии защиты, Головнев не посылал собеседнице фото или видео сексуального характера и заблокировал ее, когда узнал, что ей 13 лет. В переписке Головнева с потерпевшей также не нашли эротического содержания, но поводом для ареста стало наличие в телефоне Головнева его собственного интимного фото. При этом потерпевшая утверждает, что противоправные действия с ней совершил парень с "черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу", тогда как Головнев - голубоглазый блондин - не соответствует этому описанию.

Отказ в медпомощи инвалиду в Новочеркасске подчеркнул проблему нарушений прав арестованных Суд не удовлетворил жалобу на отказ в медицинской помощи инвалиду Петру Головневу, арестованному в Новочеркасске. Правозащитник и юрист назвали это проявлением системной проблемы нарушения прав арестованных.

При этом, по словам адвоката, во время следствия выяснилось, что, хотя переписка между Головневым и девочкой была, "но они друг другу не отправляли никаких фотографий эротического содержания".

"Эксперты не нашли ни у нее, ни у него в телефонах никаких видеозаписей такого же плана. У Головнева в телефоне обнаружили удаленные файлы — просто какие-то нейтральные картинки. Но никаких фотографий и видео от [девочки] не было. Зато у нее в телефоне нашли множество эротических фотографий, видеозаписей. Кто-то другой их ей присылал. Плюс [девочка] дала показания, и выяснилось, что, переписываясь, она сообщала, что ей 25 лет. Но экспертиза установила, что [девочка] читать-писать не умеет, стоит на учете у психиатра, склонна к фантазированию. Семья неблагополучная. И вот возникает вопрос: если она не умеет читать-писать, то кто вместо нее переписывался, писал и читал сообщения в чате с Петром и всеми остальными?" - сказал Юров.

Он отметил, что нет ни одного прямого свидетеля переписок, никто не видел этого общения. При этом в телефоне школьницы оказалось множество ее обработанных фотографий, на которых она выглядит как взрослая девушка. По словам Головнева, эти снимки стояли у собеседницы на аватарках, когда она сказала ему, что ей 25 лет, сообщило издание.

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