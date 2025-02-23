Инвалид из Новочеркасска оставлен в СИЗО

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Защита инвалида из Новочеркасска Петра Головнева дошла до Верховного суда России, пытаясь оспорить отказ в освобождении его из СИЗО, но решение оставлено в силе. Следствие по делу окончено, стороны знакомятся с делом.

Как писал "Кавказский узел", 20-летнему инвалиду Петру Головневу следствие и суд отказали в освобождении из СИЗО в Новочеркасске, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль. В ноябре 2024 года суд не удовлетворил жалобу на отказ в медицинской помощи Головневу.

Петра Головнева вновь оставили под стражей, несмотря на диагноз, сообщил 22 февраля изданию 161.ru адвокат Евгений Юров.

По его словам, все жалобы на состояние здоровья Головнева и меру пресечения оставлены без внимания. "Дошли до ВС РФ по страже, но оставили в силе. Сейчас следствие окончено, знакомимся с делом", - сообщил защитник.

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП и сопутствующими заболеваниями, также у него обнаружена опухоль. Ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней из-за общения с девушкой в видеочате. По версии защиты, Головнев не посылал девушке фото или видео сексуального характера и заблокировал ее, узнав, что она несовершеннолетняя. В переписке Головнева с потерпевшей эротического содержания также не нашли, но поводом для ареста стало наличие в телефоне Головнева его собственного интимного фото. При этом потерпевшая утверждает, что противоправные действия с ней совершил парень с "черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу", тогда как Головнев не соответствует этому описанию.

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