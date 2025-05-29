Военный из Дагестана убит в зоне СВО

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Азиз Ахметов из села Гочоб убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 1412 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая не менее 1411 бойцов из Дагестана были официально названы убитыми в зоне военных действий на Украине.

В селе Гочоб в ходе проведения «Последнего звонка» состоялось открытие мемориальной доски в честь Ахметова Азиза.

Он был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщила администрация Чародинского района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1412 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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