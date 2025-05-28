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Кавказский узел

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18:46, 28 мая 2025

Власти Дагестана назвали имена двух убитых военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Дербента передал ордена Мужества семьям двух участников военной операции Олега Рагимова и Магомеда Салихова. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1411 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая не менее 1409 бойцов из Дагестана были официально названы убитыми в зоне военных действий. 

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков передал ордена Мужества семьям убитых участников специальной военной операции, цитирует сообщение пресс-службы городской администрации ТАСС.

"К государственной награде были представлены Рагимов Олег Рагимович и Салихов Магомед Маидинович", - говорится в сообщении. Биографические подробности и даты смерти комбатантов не приводятся. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1411 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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