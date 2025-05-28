В Дагестане прошли похороны журналиста Алика Абдулгамидова

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На похороны дагестанского журналиста Алика Абдулгамидова прибыло около тысячи человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшие очевидцы.

28 мая вечером Алика Абдулгамидова похоронили в его родном селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района. Журналист, известный своей принципиальной позицией, умер 26 мая в Москве после продолжительной болезни.

Жизненный путь

Алик Абдулгамидов родился в 1956 году. После окончания Ростовского госуниверситета по специальности "журналистика" работал корреспондентом в ГТРК "Дагестан", вел общественно-политические программы, являлся автором резонансных репортажей.

С 1998 года работал собственным корреспондентом Первого канала на Северном Кавказе. Освещал боевые действия в Дагестане и Чечне.

В 1999 году после нападения банды Басаева на роддом в Кизляре и при штурме села Первомайское вел оперативные репортажи с места событий, был в числе добровольных заложников.

7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких дней боевикам удалось захватить другие населенные пункты. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои продолжались до 15 сентября. За 1,5 месяца боев были убиты 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".





Алик Абдулгамидов был дважды отмечен Международной премией Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство", лауреат Государственной премии Дагестана по публицистике. Был награжден специальным призом имени Юрия Щекочихина "Профессиональное признание".

Как писал "Кавказский узел", Алик Абдулгамидов в 2020 году отказался от медали, выпущенной к 20-летию разгрома боевиков Басаева и Хаттаба, указав, что в список награждаемых не включены его коллеги, которые освещали те события.

Словом и делом

Журналист не раз был спикером "Кавказского узла", рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются жители республики.

Он в 2024 году говорил о том, что дети в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района учатся в аварийном здании в две смены, а власти Дагестана уже несколько лет обещают достроить школу, возведение которой за собственные средства начал местный предприниматель.

"В декабре 2020 года Сергей Меликов на встрече со мной пообещал, что школу достроят, и поручил правительству изыскать необходимые средства, уточнив, что если в бюджете не удастся найти деньги, он выделит из резервного фонда республики. Ничего не изменилось, теперь приходят отписки, что "вопрос будет рассмотрен при формировании республиканского бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов", - рассказывал корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Он отметил, что в мае 2023 года в знак протеста против саботажа республиканскими властями поручения президента России о завершении строительства школы в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района он вернул Меликову Почетную грамоту Республики Дагестан.

Соболезнования сквозь воспоминания

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям по поводу смерти журналиста.

"За его плечами – десятки ярких программ, пронзительных репортажей и глубоких документальных фильмов. Он честно и смело, зачастую проявляя самое настоящее мужество, рассказывал о происходящих в Дагестане и Чечне боевых действиях, борьбе с международными террористами. Показывал журналист и красоту мирной жизни Дагестана, её культуру и традиции", - сообщил Меликов.

Когда боевики вели его на расстрел... это было чувство гордости — гордости за то, что он отдает жизнь за безопасность земляков

"Он был одним из лучших в этой профессии. Он учил быть сильным и свободным", - написал в своем Telegram-канале бывший главред "Нового дела" Хаджимурад Сагитов.

"Я спрашивал у него о его чувствах, когда боевики вели его на расстрел. Он сказал, что это было чувство гордости — гордости за то, что он отдает жизнь за безопасность наших земляков. Когда у меня был конфликт с одним из влиятельных людей в республике, Алик позвонил и предложил встретиться и уже при встрече дал мне очень важный совет: чиновникам свойственно думать: все критические публикации, касающиеся их персоны, — это обязательно чей-то заказ. И как только они решат, на кого ты работаешь, они предпримут шаги", — отметил Сагитов.

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