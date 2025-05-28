×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:21, 28 мая 2025

В Дагестане прошли похороны журналиста Алика Абдулгамидова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На похороны дагестанского журналиста Алика Абдулгамидова прибыло около тысячи человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшие очевидцы.

28 мая вечером Алика Абдулгамидова похоронили в его родном селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района. Журналист, известный своей принципиальной позицией, умер 26 мая в Москве после продолжительной болезни.

Жизненный путь

Алик Абдулгамидов родился в 1956 году. После окончания Ростовского госуниверситета по специальности "журналистика" работал корреспондентом в ГТРК "Дагестан", вел общественно-политические программы, являлся автором резонансных репортажей.

С 1998 года работал собственным корреспондентом Первого канала на Северном Кавказе. Освещал боевые действия в Дагестане и Чечне.

В 1999 году после нападения банды Басаева на роддом в Кизляре и при штурме села Первомайское вел оперативные репортажи с места событий, был в числе добровольных заложников.

7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких дней боевикам удалось захватить другие населенные пункты. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои продолжались до 15 сентября. За 1,5 месяца боев были убиты 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Алик Абдулгамидов был дважды отмечен Международной премией Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство", лауреат Государственной премии Дагестана по публицистике. Был награжден специальным призом имени Юрия Щекочихина "Профессиональное признание".

Как писал "Кавказский узел", Алик Абдулгамидов в 2020 году отказался от медали, выпущенной к 20-летию разгрома боевиков Басаева и Хаттаба, указав, что в список награждаемых не включены его коллеги, которые освещали те события.

Словом и делом

Журналист не раз был спикером "Кавказского узла", рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются жители республики.

Он в 2024 году говорил о том, что дети в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района учатся в аварийном здании в две смены, а власти Дагестана уже несколько лет обещают достроить школу, возведение которой за собственные средства начал местный предприниматель.

"В декабре 2020 года Сергей Меликов на встрече со мной пообещал, что школу достроят, и поручил правительству изыскать необходимые средства, уточнив, что если в бюджете не удастся найти деньги, он выделит из резервного фонда республики. Ничего не изменилось, теперь приходят отписки, что "вопрос будет рассмотрен при формировании республиканского бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов", - рассказывал корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Он отметил, что в мае 2023 года в знак протеста против саботажа республиканскими властями поручения президента России о завершении строительства школы в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района он вернул Меликову Почетную грамоту Республики Дагестан.

Соболезнования сквозь воспоминания

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям по поводу смерти журналиста.

"За его плечами – десятки ярких программ, пронзительных репортажей и глубоких документальных фильмов. Он честно и смело, зачастую проявляя самое настоящее мужество, рассказывал о происходящих в Дагестане и Чечне боевых действиях, борьбе с международными террористами. Показывал журналист и красоту мирной жизни Дагестана, её культуру и традиции", - сообщил Меликов.

Когда боевики вели его на расстрел... это было чувство гордости — гордости за то, что он отдает жизнь за безопасность земляков

"Он был одним из лучших в этой профессии. Он учил быть сильным и свободным", - написал в своем Telegram-канале бывший главред "Нового дела" Хаджимурад Сагитов.

"Я спрашивал у него о его чувствах, когда боевики вели его на расстрел. Он сказал, что это было чувство гордости — гордости за то, что он отдает жизнь за безопасность наших земляков. Когда у меня был конфликт с одним из влиятельных людей в республике, Алик позвонил и предложил встретиться и уже при встрече дал мне очень важный совет: чиновникам свойственно думать: все критические публикации, касающиеся их персоны, — это обязательно чей-то заказ. И как только они решат, на кого ты работаешь, они предпримут шаги", — отметил Сагитов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Телефон с приложением Telegram. Фото: pixabay.com
22:46, 28 мая 2025
Жители Дагестана заявили об отсутствии доступа к Telegram
18:46, 28 мая 2025
Власти Дагестана назвали имена двух убитых военных
Социальные сети. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
17:51, 28 мая 2025
Разблокировка Telegram в Дагестане оказалась кратковременной
Свадьба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=v29c9BPZqrM
15:29, 28 мая 2025
Правозащитники и активисты назвали системной проблему браков с наркозависимыми на Северном Кавказе
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:46, 28 мая 2025
Telegram заработал в Дагестане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Объявление о закрытых пляжах Анапы. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13535
28 мая 2025, 13:49
Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше