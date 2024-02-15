Жители дагестанского села пожаловались на условия в школе

15 февраля 2024, 16:05

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Дети в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района учатся в аварийном здании в две смены, рассказали местные жители. Власти Дагестана уже несколько лет обещают достроить школу, возведение которой за собственные средства начал местный предприниматель, сообщил журналист Алик Абдулгамидов.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана не желают завершать строительство школы в селе Бильбиль-Казмаляр, начатое местным предпринимателем, заявил на пикете в Москве в марте 2019 года журналист Абдулгамидов. Он требовал поддержать бизнесмена Фридуна Шахпазова, строящего за свой счет школы в Магарамкентском районе. В 2016 году Абдулгамидов рассказал президенту России на форуме о неудовлетворительном состоянии сельских школ в Дагестане и давлении на предпринимателя Фридуна Шахпазова. Единственная действующая школа в селе находится в аварийном состоянии.

Алик Абдулгамидов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что инвестор Фридун Шахпазов построил трехэтажное здание школы за свой счет. Осталось провести отделочные работы, достроить пищеблок и спортзал. "Однако правоохранители начали «кошмарить» его бизнес, каждый месяц проводилось несколько проверок. В результате его компания фактически стала банкротом, и у него не осталось средств на завершение школы", - говорит Абдулгамидов.

При этом строительно-техническая комиссия "Даггражданкоммунпроект" подтвердила высокое качество работ на построенном объекте и соответствие его проектно-сметной документации. Школу на 440 ученических мест планировалось сдать в 2014 году, однако до сих пор этого не сделано, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей.

"В декабре 2020 года Сергей Меликов на встрече со мной пообещал, что школу достроят, и поручил правительству изыскать необходимые средства, уточнив, что если в бюджете не удастся найти деньги, он выделит из резервного фонда республики. Ничего не изменилось, теперь приходят отписки, что "вопрос будет рассмотрен при формировании республиканского бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорит журналист.

Он отметил, что в мае 2023 года в знак протеста против саботажа республиканскими властями поручения президента России о завершении школы в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района, он вернул Меликову Почетную грамоту Республики Дагестан.

29 мая 2023 года в телеграм-канале администрации главы Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию вокруг недостроенного здания школы в селе Бильбиль-Казмаляр.

"Инвестор предлагает государству выкупить здание школы для ее завершения за сумму, которую определила независимая комиссия, а именно 84,9 млн рублей. При этом предполагается, что это будет лишь первым шагом: потребуются еще более значительные вложения, чтобы привести проект в соответствие с современными требованиями, завершить работы, а затем оборудовать школу всем необходимым. Если мы выделим средства сейчас, у нас появится еще один объект незавершённого строительства. Зачем нам тратить 85 миллионов рублей в этом году, если обеспечить детей учебными местами мы всё равно не сможем? Мы выкупим объект, когда будут средства для гарантированного завершения строительства. Рассчитываю, это будет в следующем году", – сказал Меликов.

Житель села Бильбиль-Казмаляр Мурад рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что действующее здание школы построено из самана около ста лет назад. "В помещениях стоят балки, чтобы потолок не обрушился. По периметру установили подпорки, чтобы стены не падали. Комиссия подтвердила, что здание аварийное и не подлежит ремонту", - рассказал он.

Другой житель села, Муслим, сказал, что в старой школе учатся 280 человек в две смены. Здание ветхое, инвентарь старый. Дверь школы открываешь, сразу двор. Отопление есть, но недостаточное, поэтому дети часто болеют. Спортзала нет, только грунтовая площадка во дворе, там дети занимаются. Столовая в приспособленном помещении, не отвечающем нормам", - говорит Муслим.





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