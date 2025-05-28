Три жителя Кубани получили сроки по делу о призывах к терактам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к срокам в колонии трех жителей Кубани, признав их виновными в призывах к терактам в аэропортах и поездах.

Южный окружной военный суд приговорил трех жителей Краснодарского края к срокам в колонии за призывы взрывать аэропорты и поезда, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Подсудимые - Александр Погорелов, Джамал Маматкулов и Роман Мыськов, они были обвинены по части 2 статьи 205.2 УК РФ 1 , говорится в сообщении, размещенном сегодня в телеграм-канале суда.

По данным суда, в марте 2023 года подсудимые, находясь в Краснодаре, решили записать и разместить в интернете видеоролик с призывами к террористической деятельности.

"С целью реализации задуманного, Погорелов в тот же период времени приобрел камуфлированную одежду, маски, два беспилотных летательных аппарата, страйкбольную модель автомата Калашникова, штатив для производства видеозаписи и кустарно изготовленный знак населенного пункта городского округа Домодедово Московской области «Ловцово»", - сообщил суд.

Надели камуфлированную одежду, маски для конспирации и произвели видеозапись

После этого все трое "совместно подобрали подходящий для производства видеозаписи участок местности, где надели камуфлированную одежду, маски для конспирации и произвели видеозапись, предварительно взяв в руки беспилотные летательные аппараты и оружие".

"При этом Погорелов произнес текст, содержащий высказывания побудительного характера, призывающие к совершению действий, связанных с насилием (подрывом аэропортов, поездов) и направленных на борьбу с действующей властью. 25 марта 2023 г., находясь в г. Краснодаре, Погорелов разместил ее в сети «Интернет» на сайте, доступном неопределенному кругу лиц", - говорится в публикации суда.

Все трое признаны виновными. Погорелов приговорен к 6,5 года колонии общего режима, Маматкулов к шести годам, Мыськов к 5,5 года, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

До этого случая c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын и старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.