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22:11, 27 мая 2025

Двенадцать бойцов из Северной Осетии убиты в военной операции

Вазген Саркисов. Скриншот фото из Telegram-канала "Крылья ТВ" от 27.05.25, https://t.me/krilyatv/20115.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вазген Саркисов, Юрий Савицкий, Сослан Царитов, Аслан Наниев, Батраз Гогичаев, Ростислав Пагиев, Алан Хугаев, Алан Джигкаев, Георгий Кумаритов, Руслан Хурумов, Илья Габараев, Аслан Тохсыров убиты в ходе СВО на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 426 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к мая 26 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 414 бойцов из Северной осетии.

32-летний отец троих детей Вазген Саркисов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Ардонского района, информируя о дате и месте похорон бойца.

Ранее районные власти сообщали, что в ходе СВО убиты Юрий Савицкий, Сослан Царитов, Аслан Наниев, Батраз Гогичаев, Ростислав Пагиев, Алан Хугаев, Алан Джигкаев, Георгий Кумаритов, Руслан Хурумов, Илья Габараев, Аслан Тохсыров.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 426 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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