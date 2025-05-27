Двенадцать бойцов из Северной Осетии убиты в военной операции

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Вазген Саркисов, Юрий Савицкий, Сослан Царитов, Аслан Наниев, Батраз Гогичаев, Ростислав Пагиев, Алан Хугаев, Алан Джигкаев, Георгий Кумаритов, Руслан Хурумов, Илья Габараев, Аслан Тохсыров убиты в ходе СВО на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 426 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к мая 26 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 414 бойцов из Северной осетии.

32-летний отец троих детей Вазген Саркисов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Ардонского района, информируя о дате и месте похорон бойца.

Ранее районные власти сообщали, что в ходе СВО убиты Юрий Савицкий, Сослан Царитов, Аслан Наниев, Батраз Гогичаев, Ростислав Пагиев, Алан Хугаев, Алан Джигкаев, Георгий Кумаритов, Руслан Хурумов, Илья Габараев, Аслан Тохсыров.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 426 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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