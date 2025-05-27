Азербайджанский суд суд отказался закрыть дела Алиева и Гахрамана

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Суд в Баку отказал в прекращении уголовного преследования журналиста Имрана Алиева и активиста Эльгиза Гахрамана. Также было отклонено ходатайство о переводе Алиева под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия они были обвинены по восьми уголовным статьям, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

27 мая в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Алиева и Гахрамана.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алиева Расул Джафаров, суд удовлетворил ходатайство защиты о выпуске журналиста из стеклянной клетки и разрешении ему сесть рядом с защитником. «Однако наше ходатайство о прекращении уголовного дела в виду отсутствия достоверных доказательств по выдвинутым обвинениям не было удовлетворено. Также было отклонено ходатайство о переводе Алиева под домашний арест. Никакого смысла содержать его под стражей после завершения следствия нет», - сказал Джафаров.

По его словам, защита также оставила без удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Гахрамана и еще одного фигуранта дела Тамеллы Мусаевой. Мусаева является бухгалтером и выполняла соответствующую работу в проектах Алиева сообщил источник в гражданском обществе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла».

Гахраман и Мусаева оказались не доступны для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о процессе по данному делу.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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