Минобороны отчиталось об одном сбитом в Ростовской области дроне

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили в регионах России 99 беспилотных летательных аппаратов, одни из них был сбит над территорией Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была отражена воздушная атака в Шолоховском районе.

По данным Министерства обороны России, в период с 20.00 мск 26 мая до 7.00 мск 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 беспилотников самолетного типа.

Над территорией Ростовской области был сбит один дрон. Также БПЛА были перехвачены в Белгородской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Тульской и Липецкой областях, говорится в телеграм-канале ведомства.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, 3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

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