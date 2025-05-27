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01:04, 27 мая 2025

Определены размеры компенсаций пострадавшим после взрыва газа в Ставрополе

Фрагмент пострадавшей от взрыва многоэтажки в Ставрополе. Фото со страницы администрации Ставрополя в "Вконтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В списки на выплату компенсаций пострадавшим от взрыва газа в Ставрополе внесены 42 человека. За утрату имущества предусмотрены выплаты до 200 тысяч рублей, кроме того, по 100 тысяч рублей получат собственники пострадавших от взрыва автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", взрыв бытового газа произошел 21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, 30/8. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Губернатор дал две недели на восстановление дома, а владельцам поврежденных квартир и автомобилей были обещаны компенсации.

В доме, где произошел взрыв, обследовали около 200 квартир, а также лифты, шахты лифтов, лестничные клетки и общие балконы. По итогам оценки ущерба составлены списки на 42 граждан, имеющих право на выплаты, но это еще не итоговое число. Выявление граждан для назначения всех положенных выплат продолжается, отчитался глава города Иван Ульянченко.

Из бюджета Ставропольского края гражданам, постоянно зарегистрированным в пострадавшем от чрезвычайной ситуации жилье, осуществляется единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. А гражданам, которые в результате ЧС полностью или частично утратили имущество, осуществляются выплаты в размере 200 и 100 тыс. рублей соответственно. Также собственникам поврежденных автомобилей из краевого бюджета выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Городским бюджетом предусмотрена единовременная выплата гражданам, чьи жилые помещения пострадали в результате пожара или при его тушении. Сумма выплаты составляет 30,5 тыс. рублей, сообщается на официальной странице администрации Ставрополя в соцсети "Вконтакте".

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю после взрыва возбудило уголовное дело по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Автор: "Кавказский узел"

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