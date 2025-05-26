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22:54, 26 мая 2025

Улькер Гашимова этапирована в колонию за тысячи километров от Дербента

Улькер Гашимова, фото: https://telegra.ph/Obrashchenie-k-Lyudyam-05-04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Дербента Улькер Гашимова, которую правозащитники признали политзаключенной, отправлена в колонию под Костромой для отбывания срока по делу о призывах к терроризму и экстремизму. 

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2024 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку из Дербента Улькер Гашимову к четырем годам и шести месяцам колонии, признав ее виновной в призывах к терроризму и экстремизму. 27 февраля 2025 года апелляционная инстанция утвердила приговор. Правозащитники признали Гашимову политзаключенной. 

Весной 2023 года задержали 23-летнюю активистку из Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан и помещена в СИЗО, после чего отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно. 16 апреля ее дело дошло до суда, но процесс затянулся из-за смены судьи, рассмотрение дела пришлось начать заново. Гашимова, переведенная с началом процесса в ростовский СИЗО, жаловалась на давление следователя. 

Улькер Гашимова этапирована в исправительную колонию №3 по Костромской области, сообщил сегодня проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*, публикуя новые адреса политзаключенных для писем.

До этапирования в Костромскую область активистка находилась в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, отмечает “ОВД-Инфо”*. 

Колония, где Гашимова будет отбывать наказание, расположена в поселке Прибрежный Костромского района. Расстояние от Дербента до Костромы составляет более 2300 километров. 

Поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, вступившие в силу в 2020 году, предписывают, что осужденные имеют право отбывать наказание в соседнем регионе или как можно ближе к месту проживания их родственников.

Расстояние делает общение с родными еще более ценным для осужденных, а для сотрудников исправительных учреждений это становится рычагом давления на них: так, распространен способ лишить заключенного свидания, отправив его в штрафной изолятор, указывает в публикации “Как осужденные в колониях далеко от дома теряют связь с семьей и шанс на возвращение в общество” от 2020 года издание “Такие дела”.

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Автор: "Кавказский узел"

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