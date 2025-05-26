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06:58, 26 мая 2025

По делу о нападении на Гегелию задержан один человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии отчиталось о задержании мужчины, причастного к нападению на одного из лидеров оппозиционной партии "Лело" Григола Гегелию.

Как писал "Кавказский узел", один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Григол Гегелия подвергся нападению 24 мая около своего дома в Тбилиси. Мужчина, который, по словам Гегелии, перед этим ехал за ним на машине и вел съемку на телефон, несколько раз ударил его по голове, оскорбил и плюнул. Гегелия вызвал скорую, врачи оказали ему помощь на месте. Коалиция "Лело - Сильная Грузия" потребовала расследовать избиение и наказать нападавшего.

По делу о нападении на Григола Гегелию задержан один человек, пишет 25 мая "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД Грузии.

Мужчина задержан по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие, причинившее физическую боль потерпевшему, но не повлекшее умышленного причинения легкого вреда здоровью).

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Автор: "Кавказский узел"

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