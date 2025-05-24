Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил к году колонии Мурата Демисенова, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Демисенов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Демисенов "без уважительных причин 14 октября 2024 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии.

Проводил время по своему усмотрению в г. Владикавказе

Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

"11 ноября 2024 г. Демисенов добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в ст. Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия, а с 14 октября до 11 ноября 2024 г. проводил время по своему усмотрению в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

Подсудимый, который "высказал сожаление о содеянном", приговорен к году колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Имя осужденного в сообщении не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, которая обновлена 23 мая, подсудимый – Мурат Демисенов. Дело поступило в суд 12 мая, и на первом же заседании, 21 мая, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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