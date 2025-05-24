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08:10, 24 мая 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военнослужащий в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к году колонии Мурата Демисенова, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Демисенов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Демисенов "без уважительных причин 14 октября 2024 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии.

Проводил время по своему усмотрению в г. Владикавказе

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

"11 ноября 2024 г. Демисенов добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в ст. Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия, а с 14 октября до 11 ноября 2024 г. проводил время по своему усмотрению в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

Подсудимый, который "высказал сожаление о содеянном", приговорен к году колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Имя осужденного в сообщении не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, которая обновлена 23 мая, подсудимый – Мурат Демисенов. Дело поступило в суд 12 мая, и на первом же заседании, 21 мая, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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