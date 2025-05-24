Саргсян обвинен в получении взятки

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До суда дошло очередное уголовное дело против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, он обвиняется в получении крупной взятки.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). На заседании суда 13 ноября 2023 года прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. В декабре того же года прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания. 31 мая 2024 года суд не нашел в действиях Саргсяна состава преступления и оправдал его, как и других обвиняемых. Генпрокуратура обжаловала приговор. В апреле апелляционный антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.

Очередное уголовное дело против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна поступило на рассмотрение суда, пишет 23 мая News.am.

По данным Антикоррупционного комитета, в феврале 2008 года Саргсян, будучи тогда премьер-министром Армении, вместе со своим старшим помощников получили взятку в размере 2,9 миллиона долларов. За это они обязались не мешать продать 100% акций одного из компаний Армении иностранному инвестору.

Часть взятки Саргсян, как утверждает следствие, получил наличными, оставшуюся сумму - через банк под видом благотворительного взноса, информирует News.am.

Сергсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по пункту 2 части 4 статьи 211 УК Армении.

Отметим, что Саргсян является фигурантом еще двух уголовных дел. Одно связано с протекцией компании "Флеш", импортирующей нефтепродукты, второе - с приватизацией земельных участков около военного пантеона "Ераблур" в Ереване.

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