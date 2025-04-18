Суд направил дело Саргсяна на новое рассмотрение

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Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване согласился с требованием обвинения и отменил оправдательный приговор по делу о растрате третьему президенту Армении Сержу Саргсяну.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). На заседании суда 13 ноября 2023 года прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. В декабре того же года прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания. 31 мая 2024 года суд не нашел в действиях Саргсяна состава преступления и оправдал его, как и других обвиняемых. Генпрокуратура обжаловала приговор.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.