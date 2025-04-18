Суд направил дело Саргсяна на новое рассмотрение
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Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване согласился с требованием обвинения и отменил оправдательный приговор по делу о растрате третьему президенту Армении Сержу Саргсяну.
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). На заседании суда 13 ноября 2023 года прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. В декабре того же года прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания. 31 мая 2024 года суд не нашел в действиях Саргсяна состава преступления и оправдал его, как и других обвиняемых. Генпрокуратура обжаловала приговор.
Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.
Апелляционный антикоррупционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, отменив решение суда общей юрисдикции первой инстанции об оправдании третьего президента Сержа Саргсяна и других лиц по делу об присвоении или растрате. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщило агентство "Новости Армении".
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