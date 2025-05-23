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19:01, 23 мая 2025

Грузия запретила гражданам России и Беларуси реэкспорт автомобилей

Новые автомобили. Фото: https://www.vesti.az/v-mire/reeksport-podorozaet-gruziya-otkazalas-oformlyat-masiny-na-grazdan-rf-i-rb-545939

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии подтвердили запрет россиянам вывозить автомобили из страны, ограничение вступило в силу 15 мая.

Как писал "Кавказский узел", Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. 

В мае 2024 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз. 

О вступлении в силу с 15 мая окончательного запрета на реэкспорт автомобилей и спецтехники из Грузии в отношении граждан России и Белоруссии сообщило грузинское издание Business Media со ссылкой на местное МВД.  Представители ведомства подчеркнули, что реэкспорт в направлении России и Белоруссии и ранее был запрещен, но граждане этих стран могли оформлять вывоз автомобилей и спецтехники из Грузии в третьи государства. 

В Агентстве обслуживания грузинского МВД пояснили ТАСС, что запрет соответствует введенным против России санкциям, в частности, мер 11-го пакета ограничений, введенных Евросоюзом. При этом запрет не затрагивает реэкспорт машин гражданами других стран.

Грузия в 2023 году запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США и Евросоюза, в Россию и Белоруссию, присоединившись таким образом к санкциям, которые касаются машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей. Однако в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность для них закрыли, пишет РИА «Новости».

«Реэкспорт/экспорт в Россию и Белоруссию в любом случае не осуществлялся, однако для граждан России и Белоруссии реэкспорт ограничен по всем направлениям. Ни реэкспорт, ни экспорт не осуществляются с 15 мая. Они могут быть зарегистрированы в Грузии и иметь регистрацию в Грузии», — уточнили источнику на горячей линии МВД.

Отныне к реэкспорту автомобилей из Грузии будут привлекать третьих лиц, что приведет к росту стоимости «параллельных» автомобилей, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «К примеру, будут пользоваться услугами граждан Казахстана и Киргизии», - цитирует его слова Autonews.ru.

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