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17:38, 23 мая 2025

Правозащитники признали политзаключенным жителя Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туапсинец Илья Южаков, осужденный по статье распространении фейков про российскую армию, признан политзаключенным. Правозащитники потребовали прекратить его преследование и освободить его от наказания.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил жителя Туапсе Илью Южакова к трем годам принудительных работ, признав его виновным в распространении фейков про российскую армию. После задержания силовики заставили Южакова записать видео с "покаянием". 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»*, руководствуясь международными критериями, считает Илью Южакова политзаключённым. Его преследуют по уголовной статье о распространении заведомо ложных сведений об использовании российской армии из-за комментариев в VK. Уголовное преследование Южакова нарушает его права на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство. "Мы требуем освободить Илью Южакова и прекратить его уголовное преследование", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии, по которой преследуют Илью Южакова, появилась в УК РФ сразу после начала военной операции на Украине. Она фактически запрещает распространение любой информации о военных действиях,  отличающейся от официальной, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения.  Эта статья противоречит как Конституции и международным обязательствам России, так и базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости: гражданин не может заранее знать, какую информацию могут посчитать ложной. Тем более невозможно установить заведомость или умысел на распространение ложных сведений, говорится в сообщении. "Мы считаем неправомерными любые обвинения по этой статье", - заявили правозащитники.

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