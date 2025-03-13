RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:25, 13 марта 2025

Туапсинец приговорен к принудительным работам по делу о фейках про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя Туапсе Илью Южакова к трем годам принудительных работ, признав его виновным в распространении фейков про российскую армию. После задержания силовики заставили Южакова записать видео с “покаянием”. 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Суд в Туапсе приговорил местного жителя Илья Южакова к принудительным работам по делу о фейках про российскую армию. Ложной информацией были признаны сообщения и видеозаписи о ракетно-артиллерийских ударах по Украине, сообщил 12 марта правозащитный проект “ОВД-Инфо”*. 

По информации обвинения, эти публикации Южаков разместил в городском сообществе «Туапсе» в социальной сети. В качестве наказания ему назначено три года принудительных работ. 

Приговор Южакову был вынесен еще 19 февраля, но информация о нем была опубликована в карточке дела на сайте Туапсинского городского суда только 12 марта. До постановления приговора состоялось только одно заседание по делу. 

О приговоре Илье Южакову вечером 11 марта написал также связанный с силовиками канал «Оперативные сводки». Публикация канала сопровождается видеозаписью, сделанной после задержания туапсинца: на кадрах силовики выводят мужчину из частного дома и привозят в следственный отдел, где зачитывают ему суть обвинения. После этого Южаков перед видеокамерой заявил, что раскаивается и рекомендовал другим “не повторять его ошибок”.

Часть 1 статьи 207.3 УК России, по которой осужден Южаков, предусматривает наказание от денежного штрафа до пяти лет лишения свободы. Комментариями Южакова или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает. 

 "Кавказский узел" ранее писал о деле сотрудника администрации Элисты Алтана Очирова, арестованного по той же статье в апреле 2022 года. Суд приговорил его к трем годам колонии, но Верховный суд Калмыкии увеличил срок Очирову до пяти лет. 10 марта суд в Волжском отказался удовлетворить просьбу Очирова об условно-досрочном освобождении. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Защитные средства и чек о их покупке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
03:37, 11 марта 2025
Соратники назвали целенаправленной кампанию очернения анапского волонтера
Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия
16:08, 10 марта 2025
Азербайджан отказал России в экстрадиции Хахалевой
00:52, 10 марта 2025
Защита обжаловала передачу дела Елены Золотаревой в Краснодар
Дом, в котором произошел взрыв газа. Фото МЧС Краснодарского края.
04:26, 5 марта 2025
Более 50 человек эвакуированы из многоэтажки в Белореченске после взрыва газа
Людмила Борзило, фото предоставлено Людмилой Борзило
03:00, 4 марта 2025
Ростовская активистка Борзило помещена под домашний арест
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Надежда Кеворкова. Фото: https://vk.com/wall-66283435_2331498
12 марта 2025, 13:38
Оперативник и эксперт дали показания в суде по делу Кеворковой

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше