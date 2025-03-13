Туапсинец приговорен к принудительным работам по делу о фейках про армию

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Суд приговорил жителя Туапсе Илью Южакова к трем годам принудительных работ, признав его виновным в распространении фейков про российскую армию. После задержания силовики заставили Южакова записать видео с “покаянием”.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Суд в Туапсе приговорил местного жителя Илья Южакова к принудительным работам по делу о фейках про российскую армию. Ложной информацией были признаны сообщения и видеозаписи о ракетно-артиллерийских ударах по Украине, сообщил 12 марта правозащитный проект “ОВД-Инфо”*.

По информации обвинения, эти публикации Южаков разместил в городском сообществе «Туапсе» в социальной сети. В качестве наказания ему назначено три года принудительных работ.

Приговор Южакову был вынесен еще 19 февраля, но информация о нем была опубликована в карточке дела на сайте Туапсинского городского суда только 12 марта. До постановления приговора состоялось только одно заседание по делу.

О приговоре Илье Южакову вечером 11 марта написал также связанный с силовиками канал «Оперативные сводки». Публикация канала сопровождается видеозаписью, сделанной после задержания туапсинца: на кадрах силовики выводят мужчину из частного дома и привозят в следственный отдел, где зачитывают ему суть обвинения. После этого Южаков перед видеокамерой заявил, что раскаивается и рекомендовал другим “не повторять его ошибок”.

Часть 1 статьи 207.3 УК России, по которой осужден Южаков, предусматривает наказание от денежного штрафа до пяти лет лишения свободы. Комментариями Южакова или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее писал о деле сотрудника администрации Элисты Алтана Очирова, арестованного по той же статье в апреле 2022 года. Суд приговорил его к трем годам колонии, но Верховный суд Калмыкии увеличил срок Очирову до пяти лет. 10 марта суд в Волжском отказался удовлетворить просьбу Очирова об условно-досрочном освобождении.

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