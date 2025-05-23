Жители Избербаша отправили гуманитарную помощь в сектор Газа

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Около 900 тысяч рублей собрано в Избербаше на гуманитарный груз для жителей сектора Газа, первая партия помощи уже отправлена.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане с 2023 года были размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. 137 человек к августу 2024 года получили паспорта граждан России, отчитался Минтруд Дагестана, сообщив о трудоустройстве восьми беженцев. Ведомство проинформировало, что с ноября 2023 года на питание и проживание палестинских беженцев выделено более 20 миллионов рублей.

Жители Избербаша собрали почти 900 тысяч рублей на гуманитарную помощь палестинцам, которые остаются в секторе Газа в условиях гуманитарной катастрофы. В первой партии груза жителям Газы отправлена питьевая вода, сообщил вечером 22 мая дагестанский информационный телеканал ННТ.

В видеосюжете канала волонтер, работающий в Газе, перед раздачей воды жителям благодарит за помощь избербашцев и благотворительный фонд “Инсан”. Эта организация, как утверждается, содействовала сбору и отправке помощи.

Фонд “Инсан” не принимает денежные средства от частных лиц или организаций, хотя помогает частным благотворителям организовывать доставку помощи по “проверенным каналам”, отмечается в сообщении Telegram-канала организации от 30 апреля. О сборе средств на помощь палестинцам в Избербаше канал фонда не сообщал.

16 мая фонд опроверг сообщения о том, что в секторе Газа якобы погибли его сотрудники. “Инсан” не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа и действует там “исключительно через инициативных граждан”, которые вовлечены в процесс “по собственному желанию”, говорится в публикации.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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