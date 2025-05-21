Задержаны двое сбежавших с полигона в Ростовской области контрактников

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Силовики задержали еще двоих бывших заключенных, подписавших с министерством обороны контракт и сбежавших с военного полигона в Ростовской области. Еще четверо беглецов разыскиваются.

Как писал "Кавказский узел", 10 контрактников сбежали с полигона в Ростовской области, ранее они были осуждены по различным статьям. Четверо сбежавших были задержаны 13 мая.

Военная полиция задержала еще двоих бывших заключенных, которые сбежали с полигона в Ростовской области. Они были задержаны на границе Донецкой и Луганской народных республик, пишет 20 мая "Лента.ру".

При задержании они оказали сопротивление. Еще четверо сбежавших находятся в розыске, информирует 161.ru.

"Кавказский узел" писал, что у фигурантов уголовных дел, за исключением дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

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