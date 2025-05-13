Источники сообщили о побеге 10 контрактников в Ростовской области
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10 контрактников сбежали с полигона в Ростовской области, все они осуждены по различным статьям. Четверо уже задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.
В Ростовской области с полигона сбежали 10 военнослужащих, которые должны были отправиться на СВО. Происшествие случилось в майские праздники, с 8 на 9 мая, на одном из полигонов возле Ростова-на-Дону, сообщило сегодня Donday со ссылкой на источники.
«Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было. Все десять — заключённые», — сообщило 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Четырёх беглецов удалось задержать почти сразу — на выезде из Ростовской области. Остальных ищет военная полиция. "Местонахождение двоих из них уже установлено. Готовится задержание", — сообщил собеседник.
По данным издания, сбежавшие отбывали за убийство, грабёж, незаконный сбыт наркотиков, изнасилование и побои.
МВД и Следком по Ростовской области к 16.33 мск не сообщали о побеге контрактников.
"Кавказский узел" писал, что у фигурантов уголовных дел, за исключением дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.
Заключившие контракт уголовники, не отбывшие установленные судом сроки, чувствуют свою безнаказанность, указал астраханский политолог Михаил Долиев.
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