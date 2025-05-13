Источники сообщили о побеге 10 контрактников в Ростовской области

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10 контрактников сбежали с полигона в Ростовской области, все они осуждены по различным статьям. Четверо уже задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.

В Ростовской области с полигона сбежали 10 военнослужащих, которые должны были отправиться на СВО. Происшествие случилось в майские праздники, с 8 на 9 мая, на одном из полигонов возле Ростова-на-Дону, сообщило сегодня Donday со ссылкой на источники.

«Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было. Все десять — заключённые», — сообщило 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Четырёх беглецов удалось задержать почти сразу — на выезде из Ростовской области. Остальных ищет военная полиция. "Местонахождение двоих из них уже установлено. Готовится задержание", — сообщил собеседник.