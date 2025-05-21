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04:24, 21 мая 2025

Праздник выпускников отменен в Ахтубинске из-за угрозы дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение отменить праздничный концерт для выпускников в Ахтубинске власти объяснили участившимися атаками беспилотников на Астраханскую область.

Как писал "Кавказский узел", праздничные мероприятия на 9 мая были отменены в ряде регионов юга России в связи с угрозой атак беспилотников. Так, в Краснодаре власти решили не проводить парад, а в Кабардино-Балкарии отменили все шествия "Бессмертный полк". При этом в Астрахани и ряде других городов (Ростове-на-Дону, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте) военные парады состоялись

Об отмене традиционного праздничного концерта для выпускников “Алые паруса” сообщил 20 мая глава Ахтубинска Александр Сиваков. Мероприятие было запланировано на 24 мая. 

“Такая мера вызвана тем же, что и на праздники 9 мая, а именно из-за участившихся атак БПЛА на территории Астраханской области. Решение было согласовано с силовыми структурами и военнослужащими гарнизона”, - написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Сиваков подчеркнул, что с военными и силовиками согласовуется каждое планируемое в Ахтубинске мероприятие. “Отмена - это не просто чье-то желание, а мера предосторожности для безопасности жителей нашего города”, - добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта после атаки БПЛА в Ахтубинске был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Из-за этого часть жителей северной части города эвакуировали

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Автор: "Кавказский узел"

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