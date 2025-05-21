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02:24, 21 мая 2025

Задержка соцвыплат создала карабахским беженцам проблемы с арендодателями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перечисления денег по продленной правительством Армении программе поддержки беженцев из Нагорного Карабаха начались с опозданием, вынужденные переселенцы массово жаловались на отсутствие выплат. Из-за задержки перечислений многие беженцы не могли вовремя заплатить за аренду жилья.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении согласились продлить финансовую поддержку беженцев из Карабаха еще на два месяца после того, как карабахские активисты согласились убрать палатку с площади Свободы в Ереване. Решение о двух дополнительных месяцах выплат всем беженцам является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы. 

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья, и начали протесты против решения властей о сокращении программы помощи.

Соцвыплаты на банковские карты беженцев в рамках продолженной на два месяца программы помощи были выполнены с задержкой: они начались в пятницу, 16 мая, и продолжились с понедельника, 19 мая. Первые перечисления  выполнил Арцахбанк, с 19 мая операции производят и другие армянские банки, передал корреспондент "Кавказского узла". 

По данным Единой социальной службы Армении, поддержка в размере 40 тысяч драмов на человека в месяц предназначена  более чем 98 тысячам беженцев. Служба напомнила, что эта поддержка предусмотрена в течение двух месяцев, а с июля сократится и сумма выплат, и количество получателей: по 30 тысяч драмов получат лишь инвалиды, пенсионеры, дети до 18 лет из числа беженцев. 

Власти намеренно задержали перечисления, чтобы создать определенный психоэмоциональный фон в среде вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, считает общественный деятель, беженка из Гадрута Лиана Петросян

"Как и в случае с продлением на два месяца (когда сумма 40+10 непонятным математическим методом превратилась в 40, хотя в обосновании правительства четко говорилось, что это не является дополнительной нагрузкой на бюджет!), задержка выплат и повсеместное молчание позволяют думать, что в этом вопросе больше намерений, чем совпадений", - написала активистка на своей странице в соцсети. 

Довод о том, что продление помощи всем беженцам на два месяца не станет дополнительной нагрузкой для бюджета, было заявлено на заседании правительства Армении 30 апреля, когда было утверждено решение продлить программу. Вечером того же дня правительство официально опубликовало соответствующее постановление. В нем говорится, что программа поддержки, которую с апреля планировалось сузить до определенных целевых групп, продлена на два месяца для всех вынужденных переселенцев. В тексте документа, который был распространен Ереванским центром информационной поддержки беженцев и есть в распоряжении "Кавказского узла", также указано, что в результате этого решения "существенного увеличения или уменьшения расходов и доходов государственного бюджета Республики Армения не ожидается". 

Армянский социолог и адвокат Арташес Гаракян сомневается, что власти намеренно задержали перечисления, хотя и не исключает этого. Он отметил, что и ранее, когда действовала программа "40+10 тысяч драмов", беженцы иногда получали выплаты лишь к середине месяца. 

"Мне звонили беженцы, жаловались, что не получили деньги. Я звонил в правительство, мне объяснили, что в марте беженцам раньше выплатили помощь, так как программа должна была быть закрыта, и были два дня опоздания из-за технических причин, после этого начались поступления. Из бесед с беженцами я понял, что их нервозность обусловлена недоверием правительству: многие предполагали, что помощи не будет, что их обманули. Хотя, я не исключаю, что правительство специально это сделало, учитывая их постоянные решения с разными условиями не в пользу нуждающихся", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". 

Беженка из Степанакерта Нуне Григорян переживала из-за задержки выплат, думая, что 40 тысяч не перечислят. "Я понимаю, что два месяца это временная помощь, но за это время я надеюсь найти работу с более высокой зарплатой. Я пекарь, у меня два ребенка, мужа нет. Если с июля дети начнут получать по 30 тысяч драмов, это даже не половина платы за аренду квартиры. Мне нужно найти работу с зарплатой минимум в 150 тысяч драмов, чтобы хотя бы прожиточный минимум попробовать преодолеть. В Котайкской области, где мы живем сейчас, работу по моей специальности я не нашла еще. Хотя я согласна на любую, что мне под силу, лишь бы не оказаться на улице" , - призналась женщина корреспонденту "Кавказского узла". 

Без поддержки для оплаты аренды жилья 70% семей беженцев окажутся на улице, уверен беженец из Нагорного Карабаха Вадим Аванесян. "Но нам нужно свое жилье, а не деньги. Но власти не хотят предоставлять нам социальное жилье, и деньги давать до решения жилищного вопроса тоже не хотят, поэтому нам надо подумать, что нам делать после двух месяцев", - считает он.

Задержка выплат помощи стала для беженцев большой проблемой, так как арендодатели, ожидая оплаты в оговоренный срок, в большинстве случаев "не принимают никаких объяснений, отметила беженка из Нагорного Карабаха Лилит Галстян

"Нам надо было внести плату 15 мая, с трудом удалось уговорить владельца подождать пару дней, это было унизительно. Из оставшихся денег надо заплатить коммунальные. Я уже не представляю, как будем после этих двух месяцев. Менять жилье тоже непрактично: можно найти дешевле на 10 или 20 тысяч драмов, но уже с плохими бытовыми условиями, и владельцы требуют предоплату, депозит, за целый месяц, и квартплату за месяц. Ситуация для нас критическая, но это не хотят понять ни власти, ни  владельцы жилья", -  посетовала женщина.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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