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22:20, 20 мая 2025

Утвержден приговор жительнице Ставрополья по делу о фейках про армию

Анна Воробьева. Фото предоставлено проектом "Поддержка политзаключенных. Мемориал"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд отказался смягчить приговор местной жительнице Анне Воробьевой, осужденной на шесть лет колонии за публикации в соцсети. 

Как писал "Кавказский узел", в марте Труновский райсуд на Ставрополье приговорил Анну Воробьеву к шести годам колонии признав ее публикации в соцсети распространением ложной информации про действия российской армии. В действиях женщины следствие и суд усмотрели мотив "политической, идеологической и национальной ненависти и вражды". 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

О вступившем в силу приговоре 37-летней жительнице Труновского округа сообщил сегодня Следком Ставрополья. Дело было возбуждено по оперативным материалам ФСБ, отметили в ведомстве. 

По согласно приговору, осужденная между февралем 2022 года и апрелем 2023 года опубликовала в соцсети “заведомо ложные сведения” о действиях российских вооруженных сил, находясь за пределами России, и эта информация “находилась в доступе для неограниченного круга лиц”. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте краевого управления СКР. 

Имя осужденной в пресс-релизе не называются, но в картотеке Труновского райсуда находится только одно дело по указанной статье - в отношении Анны Воробьевой. Детали, приведенные в сообщении Следкома, также совпадают с фабулой ее дела.

Защита Воробьевой пыталась обжаловать приговор в Ставропольском краевом суде, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений и 19 мая направила результат рассмотрения жалобы в первую инстанцию, следует из карточки дела на сайте суда, обновленной сегодня. 

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* указывает, что Анна Воробьева содержится под стражей. При этом в сообщении ставропольского Следкома утверждается, что приговор женщине вынесли "заочно". По сведениям "ОВД-Инфо"*, Воробьева еще до приговора была лишена свободы и содержалась под стражей в СИЗО.

Комментариями адвоката Воробьевой относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Автор: "Кавказский узел"

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