Жительница Ставрополья приговорена к сроку в колонии по делу о фейках про армию

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Суд в Ставропольском крае приговорил местную жительницу Анну Воробьеву к шести годам колонии, признав ее публикации в соцсети распространением ложной информации про действия российской армии.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

О приговоре, вынесенном Анне Воробьевой, днем 13 марта сообщила пресс-служба Труновского районного суда Ставропольского края, хотя позднее публикация была удалена с официальной страницы суда “ВКонтакте”, отмечает правозащитный проект “ОВД-Инфо”*.

По информации проекта, Воробьева еще до приговора была лишена свободы и содержалась под стражей в СИЗО. Согласно версии обвинения, с 24 февраля 2022 года по апрель 2023 года она публиковала на своей странице во «ВКонтакте» об ударах по Украине, «называя якобы совершенные Вооруженными Силами Российской Федерации действия военными преступлениями».

Женщину осудили по части 2 статье 207.3, которая предусматривает от пяти до десяти лет заключения, поскольку следствие и суд усмотрели в ее действиях мотив “политической, идеологической и национальной ненависти и вражды”

Суд приговорил Анну Воробьеву к шести годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение трех лет после освобождения. Комментариями адвоката Анны Воробьевой “Кавказский узел” пока не располагает.

Картотека дел на сайте Труновского районного суда Ставропольского края по состоянию на 1.05 мск недоступна.

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