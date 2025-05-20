Приговор Саакашвили по делу о пересечении границы оставлен в силе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд без слушаний решил оставить в силе приговор третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Отсутствие рассмотрения нарушило права Саакашвили на справедливое судебное разбирательство, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Апелляционный суд оставил в силе приговор Михаилу Саакашвили по делу о пересечении границы без устного слушания, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

По словам адвоката Беки Басилая, это нарушило право на справедливое судебное разбирательство.

"Вместо проведения судебных заседаний Апелляционный суд без устного слушания дела в беспрецедентно короткие сроки вынес решение об оставлении решения суда первой инстанции в силе, то есть Михаил Саакашвили фактически был лишен права на апелляционное слушание", - заявил адвокат.

Он сказал, что в ходе апелляционных слушаний они хотели объяснить, почему вынесенный Саакашвили окончательный приговор о тюремном заключении сроком на 12,5 лет был необоснованным.

"Судья, проигнорировав требования Уголовного кодекса Грузии, объединил приговоры беспрецедентным образом и приговорил Михаила Саакашвили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в качестве окончательного наказания. Мы обосновали это решение рядом аргументов, в том числе и этой аргументацией, основанной не только на нашей правовой позиции, но и на установленной судом практике, что приговоры не объединяются аналогичным образом и на схожий размер", - привело слова адвоката "Мтавари Архи".

Басилая отметил, что сегодняшнее решение - "еще одно доказательство того, что в рамках политического преследования Михаила Саакашвили" он "не может пользоваться элементарными процессуальными правами", — добавил он.

Напомним, 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.