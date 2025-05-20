Олимпийские переселенки Пальчик вновь вынуждены обратиться в суд

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Росреестр, несмотря на решение суда, отказался регистрировать один из участков земли под коттеджем Ольги и Нины Пальчик, получивших участок при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Пальчики потребовали разъяснения судебного решения 13-летней давности, ставшего основанием для отказа.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа 2024 года суд признал право собственности Ольги и Нины Пальчик на земельный участок. В МФЦ, куда олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик обратились, получив решение суда о признании права собственности на земельный участок под коттеджем в Сочи, им отказались сразу оформить его, сославшись на необходимость получения дополнительных документов. В январе олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик получили новое решение Хостинского районного суда «об исправлении описки» и отправили в МФЦ заявление на регистрацию права собственности на 1,35 сотки земли под коттеджем, разбирательства по поводу которого длятся уже 13-й год. Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

Переселенки Нина и Ольга Пальчик, потерявшие жильё из-за строительства олимпийских объектов в Сочи, снова столкнулись с препятствием при оформлении прав на землю под домом, который был предоставлен им взамен. Женщины обратились в суд с требованием разъяснить решение суда 13-летней давности, из-за которого государственные органы отказались регистрировать их право собственности на землю под домом (копия нового заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Ольга Пальчик рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что несмотря на несколько решений суда в их пользу, проблема с оформлением участка площадью 1,35 сотки (135 кв.м.), на котором стоит часть коттеджа и расположен единственный проход к нему, до сих пор не решена. Причиной стал формальный отказ МФЦ, несмотря на определение суда от 25 декабря 2024 года, признавшего описку в предыдущем решении.

"Первый раз МФЦ отказал истицам в регистрации, сославшись на то, что в решении суда не указано, что земля раньше принадлежала Краснодарскому краю, а не департаменту имущественных отношений. Якобы у департамента никогда не было зарегистрировано прав на этот участок, а значит, суд неправильно определил, у кого признавать отсутствие права собственности", — напомнил адвокат семьи Роман Клыков.

Власти сами установили забор, ворота и калитку именно на этом, «втором» участке, а теперь говорят — не положено

По словам адвоката, попытки добиться дополнительного решения суда успеха не принесли — суд предложил оформить "исправление описки", что и было сделано. Однако это не решило основную проблему: Росреестр приостановил регистрацию, сославшись на отсутствие документа, подтверждающего право на землю, фактически используемую семьёй под домом, а она до сих пор числится за администрацией Краснодарского края.

"Наш коттедж физически стоит на двух участках. Один мы оформили — 296 кв.м., другой — 135 кв.м. — до сих пор числится за государством. Без него мы не можем ни подойти к дому, ни юридически владеть всем участком. Власти сами установили забор, ворота и калитку именно на этом, «втором» участке, а теперь говорят — не положено", — рассказала Нина Пальчик.

Ольга Пальчик добавила, что корень нынешней проблемы — в судебном решении 2012 года, в котором не была указана точная площадь земельного участка, передаваемого вместе с домом.

"В решении просто написано — «земельный участок» под коттеджем, без конкретики. И теперь, спустя 13 лет, нам снова приходится обращаться в тот же суд, чтобы он разъяснил, какой именно участок имелся в виду. Без этого невозможно оформить право на землю, где физически стоит наш дом", — сказала она.

По словам адвоката, Пальчики просят суд уточнить: какие именно участки и какой площади должны были быть переданы в собственность вместе с домом. Только после этого возможно будет завершить процедуру регистрации.

Юристы опасаются, что возникнут дополнительные сложности: по нормативам, установленным решением Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 года №202, минимальная площадь участка под индивидуальное жилищное строительство в Сочи должна составлять минимум от 400 кв.м. и максимум до 1000 кв.м. Тогда как семья владеет только 296 кв.м., а спорный участок — ещё 135 кв.м., что суммарно едва превышает установленный минимум.

"Формально отказ МФЦ оформить в собственность Пальчик 135 кв.м. земли под их домом из за отсутствия разъяснения решения суда, становится серьезной преградой для регистрации прав собственности по установленной в Сочи норме, хотя ни одна из этих проблем не возникла по вине семьи", — отметил Клыков.

Мы уже 13 лет боремся за то, что нам обязаны были дать по закону в первый день переселения

Нина Пальчик назвала происходящее "бюрократическим издевательством", подчеркнув, что её семья понесла колоссальные затраты на переезд, судебные споры и ремонты, но до сих пор не может полноценно распоряжаться собственностью. "Мы уже 13 лет боремся за то, что нам обязаны были дать по закону в первый день переселения. Вместо этого — волокита, суды, новые препятствия. Кто-то не доживает до конца этих тяжб, а мы просто стареем, тратим здоровье и средства. Это несправедливо", — заявила она.

Семья Пальчик намерена продолжать борьбу за регистрацию прав на землю, предоставленную им в рамках олимпийского переселения. Новый запрос о разъяснении решения 2012 года, по словам адвоката, будет рассмотрен Хостинским районным судом в ближайшие недели.

В Хостинском суде дежурный по канцелярии по гражданским делам сообщил, что "дело Пальчик поступило и у судьи есть пять суток на назначение дела к рассмотрению".

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