Два жителя Дагестана заподозрены в помощи телефонным мошенникам

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Силовики задержали двух жителей Дагестана и жителя Санкт-Петербурга, подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам. Задержанные заключены под стражу.

Сотрудники уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех "участников организованной группы, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам", сообщило сегодня на своем сайте МВД.

Двое подозреваемых – жители Дагестана, третий – житель Санкт-Петербурга. "Они были задержаны по местам жительства. В ходе обысков обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты и электронные носители информации", - сообщило ведомство.

Регистрировали их на иностранных граждан или несуществующих лиц

По версии полиции, группировка действовала с начала 2025 года и управлялась из-за рубежа. "Молодые люди действовали по указанию анонимных кураторов. В арендованной квартире они разместили специальные технические устройства – GSM-шлюзы. Участники группы обеспечивали бесперебойную работу сим-карт операторов сотовой связи. Также в целях конспирации регистрировали их на иностранных граждан или несуществующих лиц. По указанию мошенников на абонентские номера данных сим-карт доверчивые граждане переводили денежные средства. Впоследствии они обналичивались или конвертировались в криптовалюту", - говорится в публикации.

Установлено 77 эпизодов противоправной деятельности. "Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что на указания телефонных мошенников ссылались в том числе подозреваемые по террористическим статьям. Так, в декабре 2024 года 68-летняя пенсионерка из Невинномысска подожгла фейерверки в банке по указанию телефонного собеседника. Действия женщины квалифицированы по статье о теракте.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о списании денег со счетов и их блокировке, а для разблокировки и возврата суммы необходимо было поджечь пиротехнику в помещении банка. При этом, по данным полиции, в результате происшествия никто в банке не пострадал и пожара не произошло.

В конце 2024 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге несколько дней происходили поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. В торговых центрах, банках и почтовых отделениях люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили. В полиции сочли эти действия следствием манипуляций мошенников.

В инцидентах с применением пиротехники в закрытых помещениях не усматривается признаков диверсии, указали "Кавказскому узлу" ветераны спецслужб Амир Колов и Евгений Черноусов. Волна однотипных происшествий в разных регионах, в том числе на юге России, не могла начаться сама по себе, возразил военный эксперт Александр Храмчихин.

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