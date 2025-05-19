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Кавказский узел

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03:12, 19 мая 2025

Более пяти тысяч сельчан остались без газа в Дагестане из-за аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Камнепад повредил газопровод в Докузпаринском районе Дагестана, без газа остались более пяти тысяч человек.

Вечером 18 мая в Докузпаринском районе Дагестана произошел камнепад, из-за которого был поврежден газопровод, без газа остались жители двух сел.

По данным МЧС России, обвал скальной массы произошел на окраине села Усухчай, повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженность 50 метров. В зоне аварийных отключений оказались два селя с населения 5 333 человека, пишет "Интерфакс".

Аварийно-восстановительные работы планируется начать сегодня утром.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля из-за проливных дождей и снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 муниципальных районах. Лишь 1 мая власти отчитались о восстановлении энергоснабжения во всех селах.

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Автор: "Кавказский узел"

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