Правозащитники обвинили грузинские власти в гомофобии

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В Грузии состоялись мероприятия, посвященные Дню святости семьи, на фоне которых правозащитники заявили, что правящая партия "Грузинская мечта" утвердила ряд законов, которые нарушают права ЛГБТ*-персон и противоречат международным стандартам.

В Грузии прошло шествие в связи с Днем святости семьи. В соборе Святой Троицы состоялся благодарственный молебен, который совершил патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе с архиереями.

В шествии приняли участие, в частности, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти, пишет "Грузия-онлайн".

На фоне празднования Дня святости семьи грузинские правозащитники обвинили власти Грузии в гомофобии. Центр социальной справедливости (SJC) сделал заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, заявив, что в 2014 году в Грузии этот день заменили на День святости семьи. При этом правозащитники отметили, что под предлогом защиты семьи и несовершеннолетних "Грузинская мечта" утвердила ряд законов, противоречащих международным стандартам. В частности, в стране запрещено распространение информации на ЛГБТ*-тематику и активистская деятельность. По мнению авторов заявления, эти нормы направлены на дискриминацию и легализацию насилия в отношении ЛГБТ*-персон, сообщают "Новости-Грузия".

SJC считает, что солидарность с квир-сообществом важна, как часть борьбы за демократию, справедливость и гуманизм.

С аналогичным заявлением выступила НПО Tbilisi Pride, которое отметило резкое ухудшение положения ЛГБТ*-людей в стране, что стало следствием авторитарного стиля правления "Грузинской мечты". Представители организации также отметили многочисленные случаи дискриминации и насилия.

В поддержку квин-сообщества высказались представители оппозиционных партий "Гирчи", "Дроа", "Гахария для Грузии", сообщает телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, в январе 2022 года депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность случаями нарушений свободы выражения мнений представителей ЛГБТ* в Грузии, которые зачастую сопровождались ненавистью и насилием на мероприятиях, которые проводили представители сексуальных меньшинств. Депутаты ПАСЕ призвали власти укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, работающими в сфере защиты прав человека, в том числе прав ЛГБТ*, при этом гарантируя их независимость и защищая их безопасность и безопасность людей, работающих с ними.

17 сентября, за день до убийства Абрамидзе, парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Убийство женщины-трансгендера стало результатом политики, которую проводят власти страны в отношении представителей ЛГБТ*, заявили грузинские активисты и правозащитники. Правящая партия "Грузинская мечта" длительное время навязывает обществу трансфобию, пояснили они.

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