Двадцать бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

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Названы имена 20 бойцов из Икрянинского района, убитых в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 508 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая власти и силовики признали убитыми как минимум 488 бойцов из Астраханской области.

Контрактник Максим Арапов похоронен в селении Ильинка. Он родился 19 июля 1996 года в Астрахани. Окончил общеобразовательную школу №16, а затем автодорожный колледж. Работал мастером по ремонту и обслуживанию колёсной техники. Служил в полиции Икрянинского РОВД.

В июне 2022 года заключил контракт с министерством обороны РФ, служил в рядах вооруженных сил РФ на Курском направлении, убит в деревне Куриловка Суджанского района Курской области. У бойца остались жена и маленький ребенок, сообщила 17 мая администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

В тот же день районные власти сообщили, что в Красных Баррикадах похоронен участник специальной военной операции Александр Абрамов, который родился 23 февраля 2006 года. После школы он поступил в Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани, на третьем курсе заключил контракт, указано в другом сообщении.

Ранее администрация Икрянинского района информировала, что в специальной военной операции убиты Анатолий Гужвин, Алексей Левченко, Дмитрий Беляков, Петр Воронов, Игорь Хохлов, Владислав Фомин, Ильдар Даудов, Александр Маркелов, Денис Бычков, Равиль Кужбаев, Аскар Набитов, Александр Башарин, Александр Сериков, Сергей Лепехин, Тимур Абдулин, Иван Реске, Андрей Ермолов и Георгий Поляков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 508 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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