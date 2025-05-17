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05:05, 17 мая 2025

Джалал Арутюнян отказался от адвокатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян отказался от услуг адвокатов, обвинив их в непрофессионализме.

Как писал "Кавказский узел", суд Сюникской области Армении в январе признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности. Он приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. В апреле защита Арутюняна обжаловала приговор.

Джалал Арутюнян отказался от защиты в суде, сообщает 16 мая News.am со ссылкой на адвоката Арсена Сардаряна.

Арутюнян заявил в суде, что адвокаты "непрофессиональные", пишет "Пастинфо".

Напомним, что Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему противнику удалось атаковать с тыла командный пункт. 

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Автор: "Кавказский узел"

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