Суд отклонил все ходатайства защиты сотрудников Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемые по делу Аbzas Media ходатайствовали о допросе силовиков и свидетелей, присутствовавших при обысках и задержания, но суд отклонил их просьбы и заявил о завершении судебного следствия.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании 8 апреля Мехрализаде отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня прошло очередное заседание по уголовному делу сотрудников Abzas Media.

Под председательством судьи Расима Садыгова продолжился этап исследования доказательств. В зале были продемонстрированы видеозаписи, снятые во время обыска в офисе редакции, сообщило сегодня агентство Media.Az.

Арестованные сотрудники Abzas Media во время просмотра отснятого материала утверждали, что человек, оставивший деньги в офисе, — сотрудник полиции, входивший в оперативную группу во время обыска, но его фамилия в итоговом протоколе не упоминалась, и требовали доставить его в суд для допроса, сообщило сегодня Meydan Tv

Также адвокат Эльчин Садыгов требовал допроса двух свидетелей, который присутствовали при обыске дома у Магомеда Кекалова, свидетелей, и они также должны быть допрошены.

Кроме этого защита Ульви Гасанли требовала допросить водителя такси об обстоятельствах задержания журналиста.

Судья не удовлетворил ни одно из ходатайств.

Следствие по делу было официально завершено, и слово было предоставлено стороне обвинения. Однако прокурор заявил, что не готов выступить с речью и попросил дополнительное время до следующего процесса.

Очередное заседание назначено на 20 мая.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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