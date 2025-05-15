Прокурор из Северной Осетии получил срок за изнасилование подчиненной

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Суд в Пятигорске вынес приговор бывшему сотруднику прокуратуры Северной Осетии, признав его виновным в изнасиловании коллеги на рабочем месте.

Дело бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Северной Осетии расследовал центральный аппарат Следкома в Москве, а рассматривал Пятигорский городской суд.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС-Кавказ.

Также суд обязал бывшего прокурора выплатить потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Такую же сумму рекомендовал назначить гособвинитель, просивший для подсудимого пять лет заключения с лишением звания, хотя пострадавшая женщина требовала 3 млн рублей компенсации, отмечает “Сапа 15”.

Перед вынесением приговора обвиняемый признал свою вину полностью и публично извинился перед пострадавшей. Обвинитель просил суд не учитывать это в качестве смягчающего обстоятельства, усомнившись в искренности раскаяния.

Из прокуратуры подсудимый не был уволен по дискредитирующим основаниям - он уволился по собственному желанию после того, как коллега подала заявление, обвинив его в сексуальном насилии, отмечает "Лента.ру".

Пострадавшая, сотрудница прокуратуры из Владикавказа, заявила об изнасиловании на работе в июле 2024 года. В ноябре того же года женщина, к тому моменту проработавшая в прокуратуре 15 лет, попала под сокращение, хотя первоначально руководство обещало ей поддержку.

По словам потерпевшей, служба безопасности республиканской прокуратуры препятствовала расследованию дела: следственную группу не пустили в рабочий кабинет прокурора, записи камер видеонаблюдения были стерты, а другие доказательства уничтожены во время “экстренного ремонта”.

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