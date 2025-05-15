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21:51, 15 мая 2025

На суде по делу Аскерова и Мирзоева оглашено обвинительное заключение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде по делу активистов партии Народного фронта Азербайджана Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, которым инкриминируются публичные призывы к свержению власти, оглашено обвинительное заключение. Заур Аскеров отверг обвинения, а Гюндуз Мирзоев признал вину.

Как писал "Кавказский узел", суд 1 мая приступил к слушаниям по делу активистов партии Народного фронта Азербайджана Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, обвиняемых в публичных призывах к свержению власти. Соратники активистов считают процесс политически мотивированным.

Активисты партии Народного фронта Азербайджана Гюндуз Мирзоев и Заур Аскеров были задержаны 7 марта и взяты под арест на два месяца. Им инкриминируются "публичные призывы против государства" в социальных сетях. Однако их соратники заявили о фальсификации дела по политическим мотивам.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева состоялись слушания по делу Мирзоева и Аскерова.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Рауф Малышов зачитал текст обвинительного заключения. Согласно документу, обвиняемые Аскеров и Мирзаев познакомились на рынке «8-й километр» Низаминского района и в дальнейшем совместно работали в ряде политически ориентированных групп в социальных сетях.

Согласно обвинительному заключению, они вместе с находящимся в настоящее время в тюрьме Эльшаном Каримовым и другими лицами выступали с антигосударственными призывами в группах в WhatsApp* под названием «Единство во имя Азербайджана» и «Дружба ПНФА», проводили обсуждения о смене власти и делились сообщениями с этой целью.

В обвинительном заключении также упоминается использование ими оскорбительных выражений в адрес правоохранительных органов, сообщает Meydan.TV.

Заур Аскеров не согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что не считает себя виновным. При этом он извинился за некоторые заявления, сделанные им в эмоциональные моменты. Гюндуз Мирзоев, со своей стороны, заявил, что принимает выдвинутые против него обвинения, сожалеет о них и пошел на такой шаг из-за своего тяжелого социального положения.

Следующее судебное заседание по делу активистов назначено на 22 мая.

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Автор: "Кавказский узел"

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