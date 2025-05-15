Минобороны отчиталось об одном сбитом в Ростовской области дроне

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Над территорией Ростовской области минувшей ночью обезврежен один беспилотный летательный аппарат.

Как писал "Кавказский узел", врио губернатора Ростовской области ранее сегодня заявил, что силы ПВО ночью отразили воздушную атаку беспилотников над городом Новошахтинск.

Минобороны России позже заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены два БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Ростовской и Белгородской областей, говорится в телеграм-канале ведомства.

Территория Ростовской области регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили воздушную атаку беспилотников в Каменске. В ночь на 4 мая силы ПВО также отразили атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

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