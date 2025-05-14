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22:25, 14 мая 2025

Активисты перекрыли проспект Руставели вопреки препятствиям силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники возобновления евроинтеграции Грузии сегодня перекрыли проспект Руставели в Тбилиси вопреки препятствиям со стороны полицейских, а затем провели протестное шествие.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси полиция не давала активистам перекрыть дорожную часть. Силовики выстроили кордон с двух сторон дороги. Однако активисты, выждав время, все равно перекрыли дорогу, как делают это ежедневно, сообщил телеграм-канал Tbilisi_life и опубликовал видео с акции протеста.

На кадрах видно, как силовики теснят активистов, не позволяя им перекрыть дорогу. Но активисты настойчиво пытаются провести свою традиционную акцию. Со временем им все-таки удается перекрыть проезжую часть, и автомобили не могут проехать по проспекту. Затем активисты идут шествием к парламенту. Они несут флаги Грузии, плакаты и выкрикивают лозунги на грузинском языке.

 "Кавказский узел" писал также, что 9 мая, в День Европы, в Тбилиси прошла акция "Сила в Европе! Наша сила в единстве!". Ее участники потребовали возвращения Грузии на курс евроинтеграции и освобождения задержанных в связи с протестами.

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Автор: "Кавказский узел"

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