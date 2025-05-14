Рыбаков назвал приговор Мельконьянцу ударом по сторонниками мирных перемен в России

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Приговоренный к пяти годам колонии Григорий Мельконьянц призвал «не унывать» слушателей судебного процесса. Приговор сопредседателю движения "Голос"* играет на руку сторонникам «силовых изменений» в России, считает лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, защита Мельконянца анонсировала обжалование приговора. "Незаконный, неправосудный приговор не должен существовать, он не должен устоять [в апелляционной инстанции]", - сказал адвокат Михаил Бирюков.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Зал заседаний Басманного суда при оглашении приговора Григорию Мельконьянцу был полон: заседание посетили многочисленные представители прессы и слушатели, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Судья быстро огласила резолютивную часть приговора - 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 9 лет запрета на участие в общественно -политической деятельности, включая время пребывания в заключении.

Зал выслушал приговор молча, Мельконьянц был спокоен. "Я не унываю, и вы не унывайте", - сказал он после оглашения приговора слушателям.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, который присутствовал в суде, заявил, что приговор скажется в принципе плохо на власти и на российском государстве, а не только на независимых наблюдателях за выборами.

"Этот приговор доказывает, что у людей, которые хотят мирных, законных перемен, все меньше оснований этим заниматься. Такие суды, к сожалению, играют на руку сторонникам силовых изменений в нашей стране, что чрезвычайно опасно. Григорий - тот человек, который всегда действовал в рамках законодательства, настаивал на том, что необходимо убеждать власти в изменениях", - сказал Рыбаков корреспонденту «Кавказского узла».

"Это плохо для самой же власти. Это очень грубая ошибка тех, кто такие процессы и такие приговоры инициирует. Понимают ли они это? Думаю, что, к сожалению, не понимают", - резюмировал Рыбаков.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни — людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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