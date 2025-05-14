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10:40, 14 мая 2025

Военный из Зверево убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максиме Тышкевич убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признан убитым как минимум 652 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 651 бойца из Ростовской области.

13 мая на здании многоквартирного дома по улице 47 Гвардейской дивизии, 12 в городе Зверево была открыта мемориальной таблички в память о Максиме Тышкевиче, который был убит в ходе специальной военной операции, сообщает в своем телеграм-канале администрация Зверево.

34-летний местный житель получил повестку через два дня после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Уже 1 октября Максим Тышкевич оказался в разведроте под Марьинкой в ДНР, а 10 октября был убит. Боец посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 652 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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