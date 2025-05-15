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07:10, 15 мая 2025

Атака беспилотников отражена в Новошахтинске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны сегодня ночью отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов над городом Новошахтинском Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили воздушную атаку беспилотников в Каменске Ростовской области.

Минувшей ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в 5.27 мск.

Напомним также, что в ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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