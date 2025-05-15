Атака беспилотников отражена в Новошахтинске

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Силы противовоздушной обороны сегодня ночью отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов над городом Новошахтинском Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили воздушную атаку беспилотников в Каменске Ростовской области.

Минувшей ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в 5.27 мск.

Напомним также, что в ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

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