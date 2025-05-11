Участники марша в Тбилиси поблагодарили США за поддержку

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Марш к посольству США под лозунгом "Спасибо, друг" проходит в Тбилиси. Его участники выразили благодарность американским конгрессменам за утверждение акта MEGOBARI, который предполагает введение санкций против грузинских чиновников.

"Кавказский узел" писал, что 6 мая американские конгрессмены большинством голосов проголосовали за MEGOBARI Act, который предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства за отказ от демократии и сближение с Китаем, Ираном и Россией. "Грузинская мечта" резко критикует MEGOBARI Act, инициированный американскими законодателями в конце 2024 года в ответ на упадок демократии в Грузии.

В Тбилиси граждане проводят от станции метро «Ахметели» до посольства США шествие под лозунгом «Спасибо другу».

Участники шествия благодарят посольство США в Грузии за то, что законопроект «Акт MEGOBARI» после утверждения в нижней палате Конгресса США — Палате представителей передан в верхнюю палату— Сенат.Как заявляют участники марша, «Акт MEGOBARI» — это документ в поддержку населения Грузии, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Присутствующие несут флаги Грузии и США, транспаранты с надписями: «Настоящий MEGOBARI познается через санкции», «Свободу узникам совести!», а также скандируют: «Уходи!», «Санкции на подходе!», «Свободу политзаключенным!».

Цель марша — выразить благодарность Соединённым Штатам Америки за дружбу, партнёрство и постоянную поддержку, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Как следует из приложенных к сообщению видео, на месте мобилизованы большое число силовиков.

Участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 1 . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

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