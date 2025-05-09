Депортация Катамадзе из Грузии отложена

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Темур Катамадзе не будет выслан из Грузии до окончания судебного разбирательства, сообщил «Центр социальной справедливости».

Как писал "Кавказский узел", МВД Грузии начало процедуру выдворения Темура Катамадзе из страны на следующий день после решения суда, 30 апреля. Ведомство предоставило активисту 10 дней на добровольный выезд из Грузии, сообщила "Ассоциация молодых юристов". Судья, постановивший выдворить из Грузии участника протестов в Батуми Темура Катамадзе, годами ранее отклонил его прошение о предоставлении гражданства, отвод судье был неправомерно проигнорирован, указали правозащитники.

Отсчет 10-дневного срока, в течение которого Темур Катамадзе долен покинуть страну, еще не начался, активист не будет выслан из Грузии до окончания судебного разбирательства, сообщил сегодня "Центр социальной справедливости". "30 апреля 2025 года Департамент миграции МВД принял решение о депортации Темура Катамадзе и установил ему 10-дневный срок для добровольного выезда из страны. Однако, согласно разъяснению, данному нам Департаментом миграции МВД в официальном устном сообщении, отсчет срока еще не начался и начнется только после того, как судебно-миграционное управление получит решение о высылке. Миграционная служба вынесет окончательное решение по данному акту. Таким образом, на данном этапе Темур Катамадзе по-прежнему находится в пункте временного размещения Миграционной службы и ждет окончательного решения суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Как только судебные разбирательства на местном уровне завершатся и начнутся процедуры депортации, Центр социальной справедливости планирует обратиться в Европейский суд по правам человека и ходатайствовать о применении временных мер в целях предотвращения нарушения прав, указано в сообщении.

Напомним, Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. После 48 дней голодовки оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи. Суд в Тбилиси отказался предоставить Катамадзе гуманитарную защиту и статус беженца, 29 апреля апелляционный суд утвердил это решение и постановил выслать активиста из страны.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке "Ассоциация молодых юристов Грузии". Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование.

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