Три бойца из Волгоградской области убиты на СВО

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Алексей Ларионов, Иван Обухов, Виктор Черкасов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1185 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1182 бойцов из Волгоградской области.

Алексей Ларионов, уроженец Дубовки, убит в военной операции на Украине. Он окончил Дубовский зооветеринарный колледж. В 2015 году он переехал в Ставропольский край, где служил в 607-м Центре специального назначения войск Национальной гвардии в Железноводске. За годы службы Алексей был награждён крестом «За службу на Кавказе», знаком «Отличник службы», а в 2022 году – орденом Мужества. 25 января 2025 года он убит в зоне СВО, сообщила администрация Дубовского района в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях на Украине убиты гвардии майор Виктор Черкасов и Иван Обухов. Иван Обухов родился 9 января 1996 года, окончил педагогический лицей и педагогический колледж. После армии работал водителем-экспедитором. В 2023 году принял решение идти добровольцем в зону СВО, где 1 июня 2023 года убит.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1182 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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