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19:18, 7 мая 2025

Два бойца из Волгоградской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Рубанов и Алексей Глатков из Жирновского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1182 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1180 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Дмитрий Рубанов, 2004 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района. "Служил разведчиком-снайпером разведывательного отделения отряда (штурмового) 242 мотострелкового полка 20 гвардейской мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии", - говорится в публикации.

Днем ранее, 6 мая, администрация района сообщила, что в военной операции убит Алексей Глатков 1995 года рождения. "Служил по контракту. Был заместителем командира 4 взвода штурмового 3 штурмовой роты 3 мотострелкового батальона войсковой части 41698", - указано в сообщении.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/
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Статистика СВО: для юга России потери растут
С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1182 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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